Нотариальное согласие супругов теперь можно получить по видеозвонку

Услуга доступна уже с 25 сентября

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане нотариальное согласие супругов теперь можно получить посредством видеозвонка, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Министерство юстиции РК, республиканская нотариальная палата совместно c АО «Национальные информационные технологии» внедрили услугу «Онлайн-оформление нотариального согласия супругов» по видеозвонку. Услуга будет доступна на платформе eGov Mobile уже с 25 сентября.

По словам вице-министра юстиции Бекболата Молдабекова, новшество значительно упростит оформление нотариального согласия супруга. Казахстанцы смогут быстро и удобно получить согласие без посещения нотариуса.

Безопасность и конфиденциальность данных обеспечат передовые технологии биометрической идентификации, подчеркнул замглавы МЮ.

Для получения услуги нужно:

1) авторизоваться на платформе eGov Mobile;

2) заполнить форму заявления и пройти биометрическую проверку;

3) по видеозвонку оформить согласие;

4) оплатить услуги нотариуса;

5) документ будет доступен в сервисе «Цифровые документы».