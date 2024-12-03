Новая дорога пришла в негодность в Актюбинской области

Автодороги
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Это произошло из-за того, что подрядчик перевозил инертный материал по новому дорожному покрытию

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Актюбинской области в ходе мониторинга строительства и ремонта автомобильных дорог установлены серьезные недостатки при планировании дорожных проектов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора  

К примеру, в текущем году проводился средний ремонт дороги «Мартук – Дмитриевка – Байторысай – Полтавка», на который из бюджета выделено порядка 600 млн тенге.

При этом 4 километра дороги пришли в негодность еще до завершения строительно-монтажных работ.

«Установлено, что проектом не предусмотрена объездная дорога. В результате подрядчик осуществлял перевозку инертного материала по новому дорожному покрытию. Более того, при заключении договора вместо 2-х лет гарантийных обязательств для подрядчика установлен лишь один год», – говорится в сообщении. 

По итогам анализа акиматом Актюбинской области пересмотрены гарантийные сроки среднего ремонта, по вопросу восстановления дорожного покрытия также подан иск в отношении подрядчика.

#строительство #дорога #Антикор

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