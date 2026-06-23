Новая Конституция – основа Справедливого Казахстана
Канат Мусин, профессор Академии правосудия при Высшем Судебном Совете РК
Принятие Конституции 2026 года стало важным этапом развития отечественной государственности и последовательного укрепления принципов правового государства. Среди фундаментальных ценностей нового Основного закона особое место занимают гарантии равенства всех перед законом и судом, а также право каждого на судебную защиту. Именно эти принципы определяют уровень доверия граждан к государству, обеспечивают устойчивость правовой системы и выступают необходимым условием построения Справедливого Казахстана – идеи, закрепленной в преамбуле новой Конституции в качестве стратегического ориентира развития страны.