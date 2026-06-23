Новая Конституция – основа Справедливого Казахстана

Конституционный принцип равенства имеет глубокие исторические корни. Еще Аристотель отмечал, что справедливость предполагает равное отношение к равным. В современном мире данная идея стала одной из основ конституционализма и международной системы защиты прав человека. Не случайно право на равную защиту закона и доступ к справедливому правосудию признаются сегодня важнейшими признаками демократического и правового государства.

Конституция Республики Казахстан 2026 года сохранила преемственность отечественного конституционного развития, закрепив равенство всех перед законом и судом в качестве одного из базовых принципов государственного устройства. Одновременно был подтвержден незыблемый характер права каждого на судебную защиту как ключевой гарантии реализации всех иных прав и свобод человека.

Вместе с тем новый Основной закон не ограничился сохранением ранее действовавших гарантий. Если Конституция 1995 года в большей степени была ориентирована на формирование основ независимой судебной системы и закрепление базовых конституционных принципов правосудия, то Конституция 2026-го делает акцент на повышении эффективности механизмов реализации и защиты прав человека. Речь идет не только о провозглашении прав и свобод, но и о создании дополнительных институциональных гарантий их прак­тического обеспечения.

Современное понимание права на судебную защиту предполагает не только возможность обращения в суд, но и наличие действенных механизмов восстановления нарушенных прав, доступность правосудия, справедливость судебного разбирательства, а также реальное исполнение судебных решений. Поэтому значение конституционных гарантий определяется не только их закреплением в Основном законе, но и эффективностью деятельности государственных институтов, призванных обеспечивать их реализацию.

В этой связи особая роль возлагается на судебную власть. Реализация конституционных гарантий равенства и судебной защиты является не просто одной из функций судов, а важнейшим конституционным принципом их дея­тельности. Каждый суд и каждый судья призваны обеспечивать равенство участников процесса, независимость и беспристрастность рассмотрения дел, а также принятие законных, обоснованных и справедливых решений. Именно посредством судебной деятельности граждане получают возможность защитить свои права и восстановить нарушенную справедливость.

Выступая на IX съезде судей РК в октябре 2024 года, Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что справедливый суд является основой стабильности государства, а судебная система должна быть авторитетной и беспристрастной. По словам Президента, Закон и Порядок являются ключевыми показателями справедливости общества, предполагая равенство всех перед законом. Судебные инстанции должны гарантировать надежную защиту граждан, а соблюдение принципа верховенства закона обеспечит укрепление доверия народа. Эти положения в полной мере отражают содержание конституционных принципов равенства всех перед законом и судом и права каждого на судебную защиту.

Следует отметить, что конституцион­ные гарантии получили дальнейшее развитие в законодательстве и институциональных реформах последних лет. В Казахстане последовательно совершенствуются механизмы судебной защиты прав граждан, расширяются возможности доступа к правосудию, внедряются современные цифровые технологии судопроизводства. Особое значение имеет административное судопроизводство, которое обеспечивает более эффективную защиту граждан и предпринимателей в спорах с гос­органами и способствует реализации принципа равенства сторон даже в тех случаях, когда одной из них выступает государство.

Одним из наиболее значимых достижений современного этапа конституционного развития стало укрепление института конституционного контроля. Конституционный суд сегодня выступает не только гарантом верховенства Конституции, но и самостоятельным механизмом защиты конституционных прав и свобод человека.

Возможность обращения граждан в Конституционный суд существенно расширяет инструменты защиты личности, позволяя проверять соответствие Конституции нормативных правовых актов и тем самым предупреждать нарушения конституционных прав уже на стадии законодательного регулирования. По сути, право на судебную защиту получило дополнительное конституционное измерение: оно реализуется не только посредством рассмотрения конкретного судебного спора, но и через механизм конституционного контроля.

Существенным шагом в укреплении гарантий справедливого правосудия стало создание самостоятельных кассационных судов по уголовным, граж­данским и административным делам. Данная реформа имеет большое значение для реализации конституционных принципов правосудия. Единообразное применение законодательства является необходимым условием равного правосудия, а наличие специализированных кассационных инстанций позволяет обеспечить более высокий уровень проверки судебных актов. Тем самым граждане получают дополнительные гарантии справедливого судебного разбирательства и более эффективные механизмы защиты своих прав и законных интересов.

Необходимо подчеркнуть, что данные гарантии являются не только национальной конституционной ценностью, но и общепризнанным международным стандартом. Они закреплены во Всеобщей декларации прав человека, а также в Международном пакте о гражданских и политических правах.

Опыт зарубежных государств подтверждает ключевое значение данных принципов для устойчивого развития правового государства. Так, Основной закон Германии закрепляет равенство всех перед законом независимо от происхождения, пола, языка и иных обстоятельств. Во Франции принцип равенства является одним из фундаментальных начал конституционного строя и рассматривается в качестве необходимого условия обеспечения прав и свобод человека.

Вместе с тем международный опыт свидетельствует о том, что даже самые совершенные конституционные положения нуждаются в эффективных механизмах реализации. Независимость суда, доступность правосудия, современные процессуальные механизмы и обязательность исполнения судебных решений являются необходимыми условиями реального действия конституционных гарантий.

В этом контексте Конституция 2026 года, сохранив фундаментальные положения о равенстве всех перед законом и судом и гарантии судебной защиты, усилила институциональные механизмы обеспечения прав человека. Укрепление роли суда в Справедливом Казахстане, дальнейшее совершенствование судебной системы и процессуального законодательства направлены на то, чтобы конституционные права оставались не только провозглашенными конституцион­ными положениями, но и выступали реально действующими гарантиями.

Именно в этом заключается ключевой смысл современных конституционных преобразований: обеспечить каждому человеку равный доступ к правосудию, эффективную судебную защиту и уверенность в том, что закон одинаков для всех. В этом смысле Конституция выступает не только продолжением отечественной конституционной традиции, но и важным шагом на пути дальнейшего укрепления принципов правового государства и построения Справедливого Казахстана.