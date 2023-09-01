Новая модель экономической политики

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Ольга Булавкина, депутат Сената Парламента РК

Экономический курс Справедливого Казахстана обозначен главой государства Касым-Жомартом Токаевым как четкий конкретный посыл в создании новой модели экономической политики. Являясь частью международной системы, соблюдая правила свободного рынка, наша страна, как и большинство стран мира, сталкивается со сложнейшими экономическими потрясениями, зависящими в целом от международной нестабильности и мировой инфляции.

Фото Сенат РК

Технологическое обновление производства, цифровизация экономических процессов, усиление конкурентоспособности национальной экономики должны стать определяющими принципами новой экономической модели, направленной на улучшение жизни казахстанцев. Создание прочного промышленного каркаса послужит основой в обеспечении экономической независимости и самодостаточности.

Реформирование АПК в системе новых экономических отношений, обновление материально-технической базы агропромышленного комплекса, восстановление собственной селекции и генетики, через развитие агронауки и внедрение образовательных программ, адаптируемых к потребностям аграрного сектора, подготовка квалифицированных кадров, не менеджеров, а именно конкретных специалистов – практиков, понимающих всю важность сельского труда, позволит увеличить конкурентный потенциал АПК, являющегося одним из приоритетных секторов казахстанской экономики.

Снижение зависимости АПК от импорта товаров за счет внутреннего производства, эффективные инструменты финансирования для обеспечения полного технологического цикла, рациональное использование инвестиционных и кредитных ресурсов, поэтапный переход от первичного производства к выпуску продукции более высоких переделов позволит Казахстану стать одним из ведущих аграрных центров Евразии.

Мы все прекрасно понимаем, что развитие аграрного сектора невозможно без развития водного хозяйства. Депутатами Сената РК проведен анализ эффективности мер по стимулированию внедрения водосберегающих технологий и эффективного регулирования водопотребления. На практике всего около 30 процентов земель обеспечиваются необходимым объемом воды, что в свою очередь сказывается на продуктивности орошаемых земель. Более 1,1 миллиона гектаров до сих пор орошаются поверхностным способом через устаревшие оросительные системы, что приводит к потерям более 40 процентов подаваемой воды.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ставит задачу внедрения передовых водосберегающих технологий – до 150 тысяч гектаров в год, решить вопрос накопления талой воды и потерь при ее подаче путем строительства 20 новых и реконструкции как минимум 15 действующих водохранилищ, модернизации и оцифровки не менее 3500 км каналов.

Каждый из нас понимает, что новая концепция долгосрочного развития страны направлена на трансформацию существующей модели развития государства, на оздоровление социально-экономической ситуации, призвана улучшить уровень благосостояния казахстанцев.

#Токаев #президент #послание

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