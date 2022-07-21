Новая праздничная дата появится в Казахстане

Министерство индустрии и инфраструктурного развития подготовило дополнения в постановление Правительства РК "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан", сообщает Kazpravda.kz.

Так, перечень праздничных дат предлагается дополнить следующим образом: День работников сферы жилищно-коммунального хозяйства – 16 апреля.

В пояснительной записке отмечается, что работники сферы жилищно-коммунального хозяйства круглосуточно обеспечивают население страны теплом, электроэнергией, водой, следят за чистотой улиц, а также управляют и содержат жилищный фонд страны, создавая тем самым условия для благоприятной и комфортной жизни граждан.

"День работников ЖКХ отмечался в СССР с 1966 года в четвертое воскресенье июля и сохранился во многих странах СНГ, в том числе в России, Беларуси, Украине, Узбекистане. Именно в этот день проявляли дань уважения ветеранам ЖКХ, которые всю жизнь отработали в этой необходимой населению сфере. Учреждение данного праздника будет способствовать притоку молодых специалистов и инженеров высокой квалификации в эту отрасль на смену ветеранам, а также повышению престижа профессии работников ЖКХ и их профессиональной гордости", – говорится в записке.