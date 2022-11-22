Новая ТЭЦ появится в Семее лишь к 2027 году. Пока же в правобережной части областного центра наблюдается дефицит теплоэнергии

Общество
​​​​​​​Флора Левина

– Для его покрытия ведется реконст­рукция городских котельных «Габбасова» и «Центр». Общая дополнительная мощность составит 40 гигакалорий в час. Также разрабатывается проектно-сметная документация на реконструкцию трех котельных: «103-103А», «35-й квартал», «Зооветинститут». Общая дополнительная мощность составит 94 гигакалории в час, – сообщил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай Болат Абдралиев.

Глава управления также рассказал, что на сегодня средняя степень изношенности теплосетей (общая протяженность по Семею 315 км) составляет 63,8%. Для их строительства разработан пакет проектно-сметной документации, в стадии реализации находятся проекты по прокладке теплотрасс общей стоимостью 1,99 млрд тенге.

Нынешний отопительный сезон проходит в штатном режиме. Бюджетные организации обеспечены каменным топливом на 100%.

– Потребность населения в угле на отопительный период составляет 564 тысячи тонн. Из них на сегодня поставлено 442,2 тысячи. Ежедневно на тупики области поступает в среднем 30 вагонов каменного топлива, или две тысячи тонн, – отметил Болат Абдралиев. – Его продажу населению и коммунально-бытовому сектору в области Абай осуществляют десять железнодорожных тупиков.

Со строительством новой ТЭЦ в областном центре связывают решение еще одной проблемы – вывода из эксплуатации вконец изношенных и коптящих котельных. Министерством энергетики принято решение о разработке технико-экономического обоснования.

Вопрос строительства дополнительного теплового источника обсуждается в Семее уже давно. На данной теме заострил внимание и Глава государства в конце сентября нынешнего года в ходе рабочей поездки в регион.

Как пояснил Болат Абдралиев, под строительство ТЭЦ определили сразу две площадки: первая – на правобережье (в районе поселка Восточного. – Прим. авт.), но там возникает ряд вопросов по коммуникациям, которые также придется строить, а это огромные дополнительные расходы.

Вторая площадка – более оптимальная, она располагается в отдалении от жилых массивов, на левом берегу в промзоне «Ондирис». После утверж­дения технического задания можно будет уже более точно сказать, какое место определено.

– Главное, – сказал Болат Абдралиев, – нужно сделать проект строительства оптимальным, чтобы он был выгодным и для промышленности, и для города.

Что касается густого дыма из труб и черного снега каждую зиму, то пока эта проблема в Семее не нашла окончательного решения.

– «Теплокоммунэнерго» совместно с акиматом города прорабатывает воп­росы по принятию мер, направленных на снижение выбросов, − сообщил Болат Абдралиев. – Необходимо менять на котельных фильтры. Старые уже давно не соответствуют стандартам и работают неэффективно.

– Котельные в Семее были построе­ны в 60–70-х годах прошлого века, еще в советское время. Разумеется, они давно устарели и не соответствуют современным экологическим стандартам, – говорит заместитель директора по общим вопросам КГП «Теплокоммун­энерго» Аржан Кельменбетов. – Мы пытаемся ставить фильтры, которые бы улавливали значительную часть копоти, чтобы не было черного дыма. В дальнейшем намерены монтировать современные фильтры, отвечающие европейским стандартам. Работа эта начнется в следующем году и продлится, согласно проекту, до 2026 года.

По предварительным данным КГП «Теплокоммунэнерго», бюджету эти самые фильтры обойдутся в 124 млн тенге на каждый тепловой источник! А в городе их 22... Тут впору задуматься: проект по установке фильтров продлится до 2026 года, а завершение строительства новой ТЭЦ, запуск которой позволит вывести из эксплуатации все устаревшие городские кочегарки, намечено на 2027-й…

Так, может, не напрягать городской и областной бюджеты на миллиарды тенге (своих средств у тепловиков, разумеется, нет), а максимально ускориться с разработкой ТЭО, ПСД, проведением тендера по выбору подрядчика и построить новую ТЭЦ чуточку раньше 2027 года?..

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Новая ТЭЦ появится в Семее лишь к 2027 году. Пока же в правобережной части областного центра наблюдается дефицит теплоэнергии
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