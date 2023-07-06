История новой казахстанской столицы началась, впрочем, раньше, чем 25 лет назад.

Уже спустя пару лет после обретения Казахстаном независимости началось обсуждение возможности переноса главного города страны из Алматы. В начале 1990-х в разгар серьезного комплексного кризиса, на фоне которого проходили первые годы становления молодой республики, эта идея многим казалась визионерской, невыполнимой. Но вместе с тем и рациональное зерно в ней видели многие.

Новая столица могла стать (и стала) тем национальным проек­том, который бы символически и практически закрепил суверенитет страны, сплотил народ, дал надежду на скорые перемены к лучшему и обеспечил импульс развитию экономики. Эта точка зрения в конце концов и перевесила.

Решение о переносе было принято 6 июля 1994 года – эта дата сегодня и празднуется как День столицы. Официально же Акмола стала главным городом страны 10 декабря 1997-го. А вот «новое имя на карте мира» появилось в 1998-м – в мае столица была переименована в Астану, а в июне состоялась ее международная презентация.

В первые годы становления столицы в Астане были популярны шутки в духе: стоит уехать из города на пару недель и по возвращении можно не узнать собственной улицы. Шутка, собственно, хоть и гиперболизированно, но вполне серьезно отражала реалии казахстанской столицы в то время. Астана до сих пор остается одной из самых быстроразвивающихся столиц мира, а 25 лет назад здесь и вовсе все менялось на глазах.

«Большая стройка» началась еще до официальной передислокации: с начала работ по строительству новой столицы и до дня ее международной презентации (то есть года за 3–4) здесь было возведено более 50 новых объек­тов. Сколько их появилось за пос­ледние 25 лет, пожалуй, никто даже подсчитать не возьмется. В степи древней Сарыарки буквально был построен новый город – своеобразный, современный, может быть, неоднозначный, но точно привлекающий внимание и не оставляющий равнодушным.

При переносе столицы именно в Астану (Акмолу) одной из вес­ких причин было ее расположение: город не только находится фактически в сердце страны и даже больше – в сердце Евразии, но и имеет великолепный потенциал для роста и развития. Имеющиеся вблизи города свободные территории, которые постепенно присоединялись к столице, позволяли планировать и строить с размахом, воплощать самые смелые и амбициозные архитектурные и градостроительные проекты.

Как результат: площадь Астаны за четверть века выросла почти втрое – если в 1998 году территория города занимала около 260 кв. км, то сегодня – почти 800 кв. км. Рост города потребовал нового административно-территориального устройства: к двум изначальным районам – Алматинскому и Сарыаркинскому прибавились еще три – Есиль, Байконур и Нура.

Те, кто приезжает в Астану сегодня, видят большой развитый город и легко принимают его в качестве состоявшейся столицы. А вот старожилов, пожалуй, до сих пор время от времени «накрывает» осознание того, какую колоссальную трансформацию претерпел их населенный пункт за последнюю четверть века.

На месте дачных участков – архитектурные достопримечательности, жилые комплексы, торговые центры, общественные пространства. И только неистребимая Armorаcia rusticаna (она же хрен обыкновенный), до сих пор несмотря ни на что местами прорастающая на городских газонах, напоминает о некогда сельскохозяйственном прошлом этой земли...

В 2002 году с высоты свеже­пост­роенного «Байтерека» можно было увидеть город от края до края и дальше – голую степь вокруг, как тогда казалось, бесконечной стройки. А сегодня для такой же панорамы потребуется забраться уже на самую высокую башню наконец-то почти достроен­ного комплекса «Абу-Даби».

Вырос город и, так сказать, в содержательном плане. Во всех смыслах. ВРП увеличился в десятки раз, объем привлеченных инвестиций измеряется миллиардами, Астана вносит вклад в пополнение республиканского бюджета.

Отдельно стоит упомянуть демографию. В 1998 году гордо именовать себя жителями столицы могли немногим более 326 тыс. человек, а сегодня астанинцев уже больше миллиона. Официальный статус города-миллионника Астана обрела в 2016-м. Весьма символично, что «юбилейный» житель, точнее жительница – девочка по имени Саида, родилась прямо накануне Дня столицы.

Говоря о «содержательном рос­те», нельзя не упомянуть о том, насколько выросли узнаваемость и авторитет главного города за эти годы. Причем настолько, что в экспертных кругах Астану начали называть ни много ни мало «азиатской Женевой», подразумевая высокий международный авторитет нашей столицы, которая стала проводником миролюбивой (и даже миротворческой) внешней политики Казахстана.

Астана в некотором роде формирует свою культуру диалога, в основе которой – взаимное уважение, гибкость, стремление к поиску решений на принципе win-win.

Астана с успехом принимала огромное количество знаковых мероприятий международного, глобального уровня. Наш город стал «домом» для уникального форума – Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Именно в нашей столице проходил единственный в XXI веке саммит ОБСЕ. Мы принимали Международную специализированную выставку «ЭКСПО-2017».

На нашей территории состоя­лись 18 раундов Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии. В этом году был дан старт новой диалоговой площадке Astana International Forum. А количество саммитов на высшем уровне и число высоких гостей, которые побывали в Астане за пос­ледние 25 лет, и вовсе не счесть.

Четверть века – большой срок, но для города, устремленного в будущее, каким всегда считалась Астана, это всего лишь начало большой истории.

Город будет и дальше развиваться и меняться. Сейчас по поручению Президента идет разработка нового генерального плана развития столицы до 2035 года с акцентом на создание комфортной среды для людей. В 2019-м был принят новый дизайн-код столицы. Будет актуализирована Стратегия развития Астаны до 2050-го.

Поставлена задача в ближайшие пять лет поднять уровень озеленения столицы, чтобы она стала настоящим городом-садом. Постепенно решаются проблемы с инфраструктурой (социальной, инженерной, транспортной etc). Будут в Астане и новые глобальные мероприятия, международные встречи, которые усилят политическое реноме нашей столицы и страны в целом.

Впереди у Астаны целая жизнь, быть частью которой – большая удача и ответственность для каждого жителя главного города Справедливого Казахстана.