Новое имя на карте мира Статьи 6 июля 2023 г. 3:00 2 Анастасия Шварц Под таким слоганом 25 лет назад проходила презентация Астаны как столицы Казахстана. Следующая четверть века сделала это имя и город, которому оно принадлежит, узнаваемым и уважаемым во всем мире. фото Игоря Бургандинова История новой казахстанской столицы началась, впрочем, раньше, чем 25 лет назад. Уже спустя пару лет после обретения Казахстаном независимости началось обсуждение возможности переноса главного города страны из Алматы. В начале 1990-х в разгар серьезного комплексного кризиса, на фоне которого проходили первые годы становления молодой республики, эта идея многим казалась визионерской, невыполнимой. Но вместе с тем и рациональное зерно в ней видели многие. Новая столица могла стать (и стала) тем национальным проектом, который бы символически и практически закрепил суверенитет страны, сплотил народ, дал надежду на скорые перемены к лучшему и обеспечил импульс развитию экономики. Эта точка зрения в конце концов и перевесила. Решение о переносе было принято 6 июля 1994 года – эта дата сегодня и празднуется как День столицы. Официально же Акмола стала главным городом страны 10 декабря 1997-го. А вот «новое имя на карте мира» появилось в 1998-м – в мае столица была переименована в Астану, а в июне состоялась ее международная презентация. В первые годы становления столицы в Астане были популярны шутки в духе: стоит уехать из города на пару недель и по возвращении можно не узнать собственной улицы. Шутка, собственно, хоть и гиперболизированно, но вполне серьезно отражала реалии казахстанской столицы в то время. Астана до сих пор остается одной из самых быстроразвивающихся столиц мира, а 25 лет назад здесь и вовсе все менялось на глазах. «Большая стройка» началась еще до официальной передислокации: с начала работ по строительству новой столицы и до дня ее международной презентации (то есть года за 3–4) здесь было возведено более 50 новых объектов. Сколько их появилось за последние 25 лет, пожалуй, никто даже подсчитать не возьмется. В степи древней Сарыарки буквально был построен новый город – своеобразный, современный, может быть, неоднозначный, но точно привлекающий внимание и не оставляющий равнодушным. При переносе столицы именно в Астану (Акмолу) одной из веских причин было ее расположение: город не только находится фактически в сердце страны и даже больше – в сердце Евразии, но и имеет великолепный потенциал для роста и развития. Имеющиеся вблизи города свободные территории, которые постепенно присоединялись к столице, позволяли планировать и строить с размахом, воплощать самые смелые и амбициозные архитектурные и градостроительные проекты. Как результат: площадь Астаны за четверть века выросла почти втрое – если в 1998 году территория города занимала около 260 кв. км, то сегодня – почти 800 кв. км. Рост города потребовал нового административно-территориального устройства: к двум изначальным районам – Алматинскому и Сарыаркинскому прибавились еще три – Есиль, Байконур и Нура. Те, кто приезжает в Астану сегодня, видят большой развитый город и легко принимают его в качестве состоявшейся столицы. А вот старожилов, пожалуй, до сих пор время от времени «накрывает» осознание того, какую колоссальную трансформацию претерпел их населенный пункт за последнюю четверть века. На месте дачных участков – архитектурные достопримечательности, жилые комплексы, торговые центры, общественные пространства. И только неистребимая Armorаcia rusticаna (она же хрен обыкновенный), до сих пор несмотря ни на что местами прорастающая на городских газонах, напоминает о некогда сельскохозяйственном прошлом этой земли... В 2002 году с высоты свежепостроенного «Байтерека» можно было увидеть город от края до края и дальше – голую степь вокруг, как тогда казалось, бесконечной стройки. А сегодня для такой же панорамы потребуется забраться уже на самую высокую башню наконец-то почти достроенного комплекса «Абу-Даби». Вырос город и, так сказать, в содержательном плане. Во всех смыслах. ВРП увеличился в десятки раз, объем привлеченных инвестиций измеряется миллиардами, Астана вносит вклад в пополнение республиканского бюджета. Отдельно стоит упомянуть демографию. В 1998 году гордо именовать себя жителями столицы могли немногим более 326 тыс. человек, а сегодня астанинцев уже больше миллиона. Официальный статус города-миллионника Астана обрела в 2016-м. Весьма символично, что «юбилейный» житель, точнее жительница – девочка по имени Саида, родилась прямо накануне Дня столицы. Говоря о «содержательном росте», нельзя не упомянуть о том, насколько выросли узнаваемость и авторитет главного города за эти годы. Причем настолько, что в экспертных кругах Астану начали называть ни много ни мало «азиатской Женевой», подразумевая высокий международный авторитет нашей столицы, которая стала проводником миролюбивой (и даже миротворческой) внешней политики Казахстана. Астана в некотором роде формирует свою культуру диалога, в основе которой – взаимное уважение, гибкость, стремление к поиску решений на принципе win-win. Астана с успехом принимала огромное количество знаковых мероприятий международного, глобального уровня. Наш город стал «домом» для уникального форума – Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Именно в нашей столице проходил единственный в XXI веке саммит ОБСЕ. Мы принимали Международную специализированную выставку «ЭКСПО-2017». На нашей территории состоялись 18 раундов Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии. В этом году был дан старт новой диалоговой площадке Astana International Forum. А количество саммитов на высшем уровне и число высоких гостей, которые побывали в Астане за последние 25 лет, и вовсе не счесть. Четверть века – большой срок, но для города, устремленного в будущее, каким всегда считалась Астана, это всего лишь начало большой истории. Город будет и дальше развиваться и меняться. Сейчас по поручению Президента идет разработка нового генерального плана развития столицы до 2035 года с акцентом на создание комфортной среды для людей. В 2019-м был принят новый дизайн-код столицы. Будет актуализирована Стратегия развития Астаны до 2050-го. Поставлена задача в ближайшие пять лет поднять уровень озеленения столицы, чтобы она стала настоящим городом-садом. Постепенно решаются проблемы с инфраструктурой (социальной, инженерной, транспортной etc). Будут в Астане и новые глобальные мероприятия, международные встречи, которые усилят политическое реноме нашей столицы и страны в целом. Впереди у Астаны целая жизнь, быть частью которой – большая удача и ответственность для каждого жителя главного города Справедливого Казахстана. #Астана #город #история #День столицы