Новое окно возможностей

На 25 тыс. мест увеличится объем госзаказа для обучения в колледжах в 2022 году.

Таким образом, общее число казахстанцев, которые смогут обучиться профессии в колледжах, возрастет до 122 тыс.

Напомним, что в рамках национального проекта «Качественное образование «Образованная нация» предусматривается поэтапный переход на стопроцентный охват выпускников 9-го класса бесплатным образованием.

– В этом учебном году впервые были введены еще три квоты для поступления в колледжи детям из социально уязвимых категорий граждан. Это дети из многодетных, неполных семей, дети из семей, воспитывающих детей с особыми потребностями. Ранее квота предусматривалась для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с особыми потребностями (инвалидов), а также лиц, приравненных по льготам к участникам и инвалидам ВОВ. Также госзаказ по квоте получала сельская молодежь, – отметила директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова.

Кроме того, для обеспечения проз­рачности и доступности обу­чения министерством разработан новый механизм размещения госзаказа по принципу «Деньги за студентом». То есть, если ранее гранты между колледжами распределяли управления образования, то теперь госзаказ будет размещаться среди колледжей по выбору абитуриентов.