Новое окно возможностей

Свежий выпуск
281
Рустам Алмазов

На 25 тыс. мест увеличится объем госзаказа для обучения в колледжах в 2022 году.

Таким образом, общее число казахстанцев, которые смогут обучиться профессии в колледжах, возрастет до 122 тыс.

Напомним, что в рамках национального проекта «Качественное образование «Образованная нация» предусматривается поэтапный переход на стопроцентный охват выпускников 9-го класса бесплатным образованием.

– В этом учебном году впервые были введены еще три квоты для поступления в колледжи детям из социально уязвимых категорий граждан. Это дети из многодетных, неполных семей, дети из семей, воспитывающих детей с особыми потребностями. Ранее квота предусматривалась для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с особыми потребностями (инвалидов), а также лиц, приравненных по льготам к участникам и инвалидам ВОВ. Также госзаказ по квоте получала сельская молодежь, – отметила директор департамента технического и профессионального образования МОН РК Насымжан Оспанова.

Кроме того, для обеспечения проз­рачности и доступности обу­чения министерством разработан новый механизм размещения госзаказа по принципу «Деньги за студентом». То есть, если ранее гранты между колледжами распределяли управления образования, то теперь госзаказ будет размещаться среди колледжей по выбору абитуриентов.

Популярное

Все
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Конго-крымскую геморрагическую лихорадку выявили у шести жителей Туркестанской области
Общественник Захира Бегалиева ведет бесплатные онлайн-курсы для людей с инвалидностью и помогает им получить первые трудовые навыки
Букеты из курта вызвали массу положительных эмоций у посетителей региональной выставки-конкурса «Лучший товар Казахстана-2023», состоявшейся в Кызылорде
За один день две талдыкорганские пенсионерки отдали телефонным мошенникам 4,5 млн тенге
С 1 июля в Казахстане начала действовать новая модель электроэнергетики
Кокшетауские ребята гостили в аулах Зерендинского района, где знакомились с сельским бытом, попробовали доить коров, готовить национальные блюда
Поля Костанайской и Актюбинской областей подверглись нашествию саранчи
Оштрафован ряд коммунальных предприятий и частных компаний, оказывающих услуги в сфере газо- и водоснабжения
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысяч га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Новые электронные платформы обсудили в Правительстве
Сбежавшего из воинской части сына депутата Турлыханова нашли
В Нацгвардии стартовал новый учебный период
Тариф поможет энергетике?
Указ Главы государства
Информацию об остановке трех казахстанских НПЗ прокомментировало Минэнерго
На столичном ринге
Шаг вперед
Мерились силами палуаны
К рукотворным «дождям» и «каплям»
Высоко сижу, далеко гляжу
На Бухтарминском водохранилище потушили условный пожар на теплоходе
«Погиб при исполнении служебных обязанностей» – за этой сухой официальной фразой стоят героические поступки
За минувшие десятилетия мало что изменилось в укладе и оснащенности личных подсобных хозяйств (ЛПХ)
Медицинские работники тоже нуждаются в заботе и внимании
Бакытбек Сыдыков сменил Руслана Шпекбаева на посту замминистра обороны
Казахстан готов увеличить поставки экспортных товаров в Швейцарию более чем на $500 млн
Депутат Мажилиса обратился к коллегам в Госдуме России
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Пять автобусных маршрутов изменили схемы движения в Астане
Участок улицы Кунаева перекрыли на неделю в Астане
11 лет проведут в тюрьме за наркозакладки супруги из Актобе
История журналистики
Волонтер, общественный деятель, активист – эти определения деятельности Анатолия Мальцева из Актау давно уже стали привычными для него и его семьи
6-летний мальчик выпал из окна многоэтажки в Шымкенте
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
Кокшетауские пенсионеры считают, что их право на льготное лекарственное обеспечение реализуется неудовлетворительно
Подросток одним ударом убил несовершеннолетнего актюбинца. Оглашен приговор
Знакомство в соцсети оборачивалось вымогательством для казахстанцев
Врач оказал неотложную помощь попутчику на авиарейсе FlyArystan
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Высокая миссия зергера
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Электронную биржу труда интегрировали с сервисом inDrive.Работа
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Пантеон семи святых
Задержаны подозреваемые в подготовке госпереворота в Кыргызстане
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте

Читайте также

На столичном ринге
Совместную дорожную карту разработают КазНУ и филиал китайс…
ЕНУ подготовил первых этнополитологов-магистрантов в Казахс…
Так звучит душа народа

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]