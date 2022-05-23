Новое постановление о повторной ревакцинации против КВИ вышло в Казахстане

Пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК опубликовала новое постановление № 25 от 23 мая 2022 года главного государственного санитарного врача республики о повторной ревакцинации, сообщает Kazpravda.kz.

Согласно документу, ревакцинации против КВИ подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана 3 и более месяцев.

Ревакцинация против КВИ проводится лицам, получившим полный курс вакцинации против КВИ, и лицам, ранее получившим первую ревакцинацию с интервалом 6 месяцев после предыдущей профилактической прививки против КВИ.

Повторной ревакцинации против КВИ подлежат следующие лица, имеющие высокий риск инфицирования КВИ (по приоритетности):

1) медицинские работники;

2) контингент и персонал медико-социальных учреждений;

3) сотрудники силовых структур;

4) педагоги;

5) контингент учреждений пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы;

6) лица старше 50 лет.».

Постановление вводится в действие с 25 мая 2022 года.