Новое приложение для самозанятых казахстанцев планируется запустить в текущем году. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил вице-министр труда и соцзащиты населения Ержан Биржанов, передает корреспондент Каzpravda.kz.

"Мы создали программный продукт "Платформенная занятость". Он сейчас тестируется, в текущем году будет внедряться. Лица, которые оказывают услуги, допустим, по уборке дома, охране дома, доставке продуктов, смогут зарегистрироваться в этом приложении и найти заказы. Плюс приложения – в нем предусматривается некий усеченный договор, где будут отражены права и обязанности сторон, то есть будет обеспечена защита трудовых прав исполнителя. Это позволит вывести часть самозанятых лиц, которые находятся сейчас в тени, в легальное поле, чтобы они могли легко зарегистрироваться и оплачивать налоги. Данная система сейчас готовится министерством, это одно из новшеств", – сказал Ержан Биржанов.

По его данным, на сегодня в сфере услуг занято почти 900 тысяч человек. Часть из них оказывают услуги вне закона, то есть оказывают разовые услуги и практически не защищены от неправомерных действий заказчика.



"Запуск приложения планируется в октябре-ноябре этого года. Участие в нем будет бесплатным. Будет разработана рейтинговая система. Заказчик, если через эту систему будет заказывать услуги, сможет оставлять отзывы", – резюмировал спикер.