Новоникольское: путь к процветанию

Высокие заработки, развитая инфраструктура и безопасная среда для детей – именно так теперь живут местные жители, работающие в коммандитном товариществе «Зенченко и К». К услугам сельчан клуб, детский сад, спортивный комплекс, футбольное поле, хоккейный корт, амбулатория...

– Люди, которые приезжают в село, теперь больше интересуются социальной сферой: какая здесь школа, какое образование дети получат? И когда родители видят, что у детей в конкретном селе есть будущее, они охотно идут на работу и показывают высокие результаты в труде, – отмечает директор КТ «Зенченко и К» Геннадий Зенченко.

А как все начиналось? «Колесо фортуны» в Новоникольском завертелось, когда здесь, на молочной ферме, впервые в Казахстане закрутились «карусели» с канадскими буренками. Позже новоникольцы научились добиваться максимальной урожайности зерновых культур, а Геннадий Иванович привез голландскую технологию выращивания картофеля.

Да, поначалу было трудно. Приходилось рассчитываться по бартеру. Торговали березовым лесом и мясом. Но мало-помалу дела наладились, новоникольцы все выдержали. Долго искали подходящую форму ведения хозяйства и остановились на коммандитном товариществе.

Народ поддержал почин, поч­ти все передали свои паи Геннадию Ивановичу Зенченко. Был риск? Конечно! Но кто не рискует, тот…

В итоге Зенченко вывели хозяйство из кризиса и сделали его одним из лучших в Казахстане. Конечно, не без помощи государства. Побывал, например, Зенченко-старший в составе президентской делегации в Канаде, увидел там «настоящее чудо в животноводстве», вернулся, рассказал сыну – и у того глаза загорелись.

В рамках госпрограммы по развитию животноводческой отрасли новоникольцы получили добро на создание молочно-товарного комплекса, в который вошли две фермы с полной автоматикой и наилучшими условиями содержания тысячи высокоудойных коров. А еще здесь обустроили доильно-молочный блок с установкой «Карусель-Глобаль» на 50 коров. Пригодились и контракты с нидерландцами на поставку семян, машин и оборудования по возделыванию картофеля.

Энергетический кризис начала 1990-х тоже пережили. Зенченко-младший в обмен на технику приобрел на Урале, в Чувашии и Удмуртии 28 дизельных электростанций. Электричества хватило не только для производства, но и для уличного освещения в Новоникольском. А теперь здесь работают свои ветряные генераторы.

На международной выставке в Астане с участием молочных предприятий Беларуси, Таджикистана, России, Украины и Казахстана девять видов продукции завода «Зенченко и К» были удостоены золотой медали.

И вот еще одна добрая весть из Новоникольского: Геннадий Зенченко решил запустить на севере Казахстана производство твердого сыра, и государство пообещало ему поддержку по проекту. Предприятие планирует выпускать по 500–600 килограммов сыра в сутки.

Перемены, преобразившие Новоникольское, так или иначе связаны с Днем Независимости Казахстана, когда страна получила новый импульс для развития, а сельское хозяйство стало одним из главных направлений роста.