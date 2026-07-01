Новую Конституцию представили в шрифте Брайл

В Национальной библиотеке состоялась презентация новой Конституции, изданной шрифтом Брайля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ

Мероприятие направлено на развитие инклюзивного общества, обеспечение доступности правовой информации для незрячих и слабовидящих граждан, а также защиту их законных прав и интересов.

В презентации приняли участие представители министерства культуры и информации, эксперты в области права и руководители профильных общественных организаций.

Участники отметили социальную значимость специального издания и подчеркнули, что доступ к Основному Закону страны является важным условием полноценного участия граждан с особыми потребностями в жизни общества.

В дальнейшем экземпляры Конституции шрифтом Брайля будут переданы в региональные учреждения и специализированные библиотеки, обслуживающие слабовидящих граждан.