Новую Конституцию представили в шрифте Брайл

В Национальной библиотеке состоялась презентация новой Конституции, изданной шрифтом Брайля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ
Мероприятие направлено на развитие инклюзивного общества, обеспечение доступности правовой информации для незрячих и слабовидящих граждан, а также защиту их законных прав и интересов.
В презентации приняли участие представители министерства культуры и информации, эксперты в области права и руководители профильных общественных организаций.
Участники отметили социальную значимость специального издания и подчеркнули, что доступ к Основному Закону страны является важным условием полноценного участия граждан с особыми потребностями в жизни общества.
В дальнейшем экземпляры Конституции шрифтом Брайля будут переданы в региональные учреждения и специализированные библиотеки, обслуживающие слабовидящих граждан.