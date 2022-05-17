Новую уловку придумали мошенники в Instagram

В WhatsApp казахстанцы рассылают сообщение о том, что отныне все люди, имеющие аккаунты в Instagram, должны пройти верификацию и получить особый голубой значок, который будет отображаться рядом с именем пользователя. В противном случае администрация социальной сети якобы оставляет за собой право безвозвратно удалять неподтвержденные аккаунты. Stopfake.kz пояснил, что это неправда, передает Kazpravda.kz.

Для того, чтобы «верифицировать свой аккаунт и получить голубой значок», авторы рассылки предлагают пройти по незащищенной ссылке, где нужно указать свой логин и пароль от Instagram-аккаунта.

На самом деле авторы подобного рода сообщений – мошенники. Об этом сообщили в Службе реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT.

На своем официальном сайте они разместили информацию о том, что подобного рода рассылки являются фишингом.

«Мошенники могут создавать фальшивые аккаунты Instagram или взламывать аккаунты, на которые вы подписаны, чтобы выманивать у вас деньги и личные данные», – сказано на портале.

На официальном сайте Справочного центра Instagram об обязательной верификации аккаунтов никакой информации нет. Напротив, согласно руководству на портале, получить синий значок верификации по-прежнему можно лишь по собственному желанию и при соблюдении ряда требований.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, специалисты Службы KZ-CERT рекомендуют помнить, что Instagram никогда не отправляет в Direct сообщения с информацией о вашем аккаунте. Если вы все же получили какое-то письмо от администрации социальной Сети, то проверить его подлинность можно в настройках, где отображаются все письма от Instagram, отправленные вам в течение последних 14 дней.