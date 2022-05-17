Фото: Kazpravda.kz
Общество
Новую уловку придумали мошенники в Instagram

В WhatsApp казахстанцы рассылают сообщение о том, что отныне все люди, имеющие аккаунты в Instagram, должны пройти верификацию и получить особый голубой значок, который будет отображаться рядом с именем пользователя. В противном случае администрация социальной сети якобы оставляет за собой право безвозвратно удалять неподтвержденные аккаунты. Stopfake.kz пояснил, что это неправда, передает Kazpravda.kz.

Для того, чтобы «верифицировать свой аккаунт и получить голубой значок», авторы рассылки предлагают пройти по незащищенной ссылке, где нужно указать свой логин и пароль от Instagram-аккаунта.

На самом деле авторы подобного рода сообщений – мошенники. Об этом сообщили в Службе реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT.

На своем официальном сайте они разместили информацию о том, что подобного рода рассылки являются фишингом.

«Мошенники могут создавать фальшивые аккаунты Instagram или взламывать аккаунты, на которые вы подписаны, чтобы выманивать у вас деньги и личные данные», – сказано на портале.

На официальном сайте Справочного центра Instagram об обязательной верификации аккаунтов никакой информации нет. Напротив, согласно руководству на портале, получить синий значок верификации по-прежнему можно лишь по собственному желанию и при соблюдении ряда требований.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, специалисты Службы KZ-CERT рекомендуют помнить, что Instagram никогда не отправляет в Direct сообщения с информацией о вашем аккаунте. Если вы все же получили какое-то письмо от администрации социальной Сети, то проверить его подлинность можно в настройках, где отображаются все письма от Instagram, отправленные вам в течение последних 14 дней.

Популярное

Все
ОДКБ и Казахстан: о целях организации на ближайшее будущее высказался эксперт
Как рост цен загоняет строительную отрасль Казахстана в тупик
Как повлияет на экономику Казахстана открытие производства поливинилхлорида
Какие причины имеет нынешняя конституционная реформа в Казахстане
Дорога певца – вместе с народом
Казахстанцы все чаще жалуются на стихийные свалки близ городов
Обзор главных событий европейского футбола
Непобеждённый боксёр Муса Ямак умер во время боя
А ты записался в очередь?
ОДКБ нужно переформатировать – политолог
Стать полноправной частью общества
Лебеди села Акмол
Полицию Шымкента раскритиковали за ненадлежащую организацию работы
Необычные результаты очередного тура первенства Казахстана по футболу
Три аспекта реабилитации
Крепить позиции на рынке
Беби-бум произошел в карагандинском зоопарке
Министр сельского хозяйства раскритиковал темпы развития животноводства в Казахстане
Ответ на главный вопрос
В копилке – три «золота»
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Главные поправки в Конституцию прокомментировал депутат Аманжан Жамалов
Токаеву презентовали инвестиционные проекты турецких бизнесменов в Казахстане
В АФМ прокомментировали избиение сотрудника в Шымкенте
Повисшего на балконе 8-го этажа ребенка спас сосед в Нур-Султане
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Мальчика сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
Одиннадцать жилых домов сгорели в Костанае 9 мая
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 мая
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Закон Республики Казахстан
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Мы не исключаем новых "рецидивов" – Тугжанов о COVID-19 в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Читайте также

Общество
Полицию Шымкента раскритиковали за ненадлежащую организацию…
Общество
Беби-бум произошел в карагандинском зоопарке
Общество
Казахстанцы все чаще жалуются на стихийные свалки близ горо…
Общество
Какие причины имеет нынешняя конституционная реформа в Каза…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]