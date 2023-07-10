Новые бизнес-идеи более 5 тыс. казахстанцев одобрены за полгода

Всего до конца года планируется выдача 9 000 грантов

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С начала года в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы уже выдано 5 316 грантов для реализации новых бизнес-идей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Всего в 2023 году планируется выдача 9 000 грантов, отметили в ведомстве.

Заявки на получение грантов по первому и второму потоку принимались по графику в марте и мае. Всего было принято 51,2 тыс. заявлений от претендентов, в том числе от многодетных семей – 30,1 тыс., от лиц с инвалидностью – 8,7 тыс., от лиц, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом – 6,1 тыс., от получателей адресной социальной помощи – 2,7 тыс. заявлений. Также подали заявления 2,01 тыс.человек из числа лиц, потерявших кормильца, 160 кандасов и 506 переселенцев.

Наибольшее количество заявок поступило от претендентов из Туркестанской (11,6 тыс.), Жамбылской (5,5 тыс.) областей и города Шымкент (6 тыс.), наименьшее количество - из области Улытау (365) и Акмолинской области (611).

Государственный грант – безвозмездно предоставляемый стартовый капитал, целевым назначением которого является запуск и развитие нового бизнеса. Размер гранта составляет до 400 МРП (1 380 000 тенге). Каждый участник может получить его только один раз.

Гранты выдаются центрами занятости населения на основании решения районной/городской комиссии по рассмотрению заявлений претендентов на получение грантов.

Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии (уведомление о месте, дате и времени проведения заседания отображается в личном кабинете кандидата на получение гранта на портале Business.enbek.kz), при этом каждый член комиссии оценивает бизнес-план и заполняет оценочный лист по следующим критериям: конкурентоспособность бизнес-идеи, проработанность рынков сбыта, финансовая жизнеспособность бизнес-проекта, уровень предпринимательских навыков, создание новых рабочих мест.

Решение комиссии направляется в личный кабинет претендента на портале Business.enbek.kz. В случае положительного решения комиссии претендент предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и далее ежеквартально предоставляет отчеты об использовании выделенных средств. Все это делается в электронном формате, без посещения центров занятости населения, отмечают в Минтруда.

Принятие заявлений для получения грантов ведется по потокам. Следующий поток ориентировочно будет в сентябре в связи с созданием 20-ти центров трудовой мобильности на уровне областей и мегаполисов и проведением трансформации действующих центров занятости населения в их филиалы в июле 2023 года в рамках реализации Социального кодекса РК.

Объявление о начале приема заявлений на получение грантов будет опубликовано за 10 календарных дней до приема заявлений на официальном интернет-ресурсе Министерства труда и социальной защиты населения РК и органов по вопросам занятости населения. Срок приема заявлений на портале Business.enbek.kz составляет 10 рабочих дней в каждом потоке.

