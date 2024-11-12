Новые горизонты

– В первую очередь я хочу поблагодарить его Превосходительство шейха Мансура Бен Заида Аль Нахайяна, вице-президента ОАЭ, и его команду из Emirates International Endurance Village, Федерацию конного спорта Рес­публики Казахстан, конный завод «Кобыланды», агрохолдинг «Байсерке Агро» и Международную федерацию конного спорта за организацию такого серьезного и важного для всех нас мероприятия.

Еще перед соревнованиями специалисты из ОАЭ провели обучение для казахстанских судей и тренеров по работе в данном виде соревнований с использованием лучших технологий и системы хронометража. Чтобы тренеры и спортсмены развивались и после нашего отъезда, мы оставим местным специалистам рекомендации по кормлению, содержанию и тренировкам. На 2025 год у нас тоже большие планы: совместно с Федерацией конного спорта Казахстана мы хотим провести два забега в Алматы и по одному забегу в Астане, Костанае или Актау, пока что вопрос о локации решается.

Также в 2026 году мы ждем сборную Казахстана на чемпионате мира в Саудовской Аравии. Я предполагаю, что за два года навыки спортсменов возрастут очень сильно, а за десять лет они и вовсе смогут выйти в лидеры по данному виду спорта. Я говорю об этом так уверенно, потому что знаю: в Казахстане решен один из самых остро стоящих вопросов, касающихся конного спорта, – поиск наездников. Большинство стран вынуждены нанимать иностранных спортсменов, а здесь же их множество, есть конкуренция, каждый хочет быть лучшим, показывать класс на местных соревнованиях.

Также хочу отметить, что у Казахстана очень хорошее географическое положение, и он может стать центром подобного рода соревнований в Центральной Азии и объединить вокруг себя спортсменов из Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

В Казахстане конные виды спорта развивались веками, здесь живет множество опытных наездников, и поэтому забег на длинную дистанцию получил огромный отклик: профессиональные спортсмены пришли поболеть за своих коллег, а родители привезли детей, чтобы познакомить подрастающее поколение с еще одним видом спорта.

И посмотреть было на что, потому что в соревнованиях участвовали не только местные спортсмены, но и зарубежные наездники. Стоит отдать должное профессиональным специалистам из Египта, Йемена, ОАЭ, Иордании и Ирана, которые сделали все, чтобы состязания прошли действительно на самом высоком международном уровне.

Раньше я считал, что нет какой-то особенно подходящей породы для забегов на длинные дистанции: в этом виде спорта себя неплохо показывают и арабские лошади, и англо-арабские, и чистокровные скакуны, чья средняя скорость составляет 16–18 км⁄час. Однако адайская порода на этих соревнованиях меня просто удивила. Уже после первого круга мы смогли увидеть показатель средней скорости 19 км⁄час, а это значит, что у них высокий потенциал. И я бы даже сказал, что эта порода лошадей становится моей любимой.