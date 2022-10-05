Новые контуры социальной политики: путь Казахстана и опыт Европы

В Восточной Европе с большим интересом наблюдают за осуществляемыми в Казахстане реформами и высоко оценивают новую социальную политику, реализуемую руководством страны.

Большая международная конференция «Социальные реформы современного Казахстана и опыт восточноевропейских стран» прошла в Праге по инициативе Посольства РК в Чешской Республике. Тема вызвала большой интерес у международных экспертов Восточной Европы. Участие в мероприятии приняли представители экспертного сообщества Венгрии, Польши, Словакии и Чехии.

В ходе конференции было распространено Послание Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество», подробно разъяснены проводимые в нашей стране политические и социально-экономические реформы, а также представлена информация о внеочередных президентских выборах.

Состоявшаяся в Праге конференция – первое из серии подобных мероприятий, которые планируется провести в 2022–2023 годах в различных странах Европейского союза с привлечением широкого круга экспертов, государственных и общественных деятелей государств ЕС.

Цель масштабных обсуждений – информирование европейских партнеров о социальных реформах в Казахстане, а также изучение опыта социальной политики стран Европы и возможностей его применения в нашей стране.

Конференция в Праге, как отмечают ее организаторы, показала живой интерес восточноевропейских партнеров к новой социальной политике, реализуемой руководством Казахстана в последние годы. Она получила высокую эксперт­ную оценку. Наряду с этим участники встречи высказали ряд конкретных практических рекомендаций, основанных на опыте европейских стран.

Открывая конференцию, замес­титель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко подчеркнул своевременность и актуальность инициативы посольства Казахстана в Чехии по проведению подобного мероприятия.

Заместитель главы МИД РК уделил большое внимание ходу экономических и политических реформ в Казахстане в целом и особо остановился на узловых направлениях социальной политики. Он подробно изложил логику последних конституционных новаций, в том числе связанных с досрочными выборами Президента Казахстана.

Роман Василенко также подчеркнул важность практического использования европейских моделей социальной политики в сфере образования, здравоохранения, занятости и социального обеспечения.

Посол РК в Чешской Респуб­лике профессор Марат Тажин отметил, что в последние годы Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым формируются новые контуры социальной политики. Это вызвано рядом причин как глобального, так и регионального характера.

Именно социальные стандарты, уровень и качество жизни становятся главным критерием эффективности экономических и политических реформ в Казахстане. Это также напрямую связано с принципами социальной справедливости, которые лежат в основе стратегической общественной стабильности будущего Казахстана.

Вместе с тем опыт стран Восточной Европы может оказаться полезным для Казахстана по двум причинам. Во-первых, реформы социальной политики начинались в достаточно близких в концептуальном плане условиях – все мы отталкивались от советского типа социализма. А во-вторых, восточноевропейские страны прошли значительный путь эволюции социального государства и сталкиваются сегодня с проблемами, которые могут ожидать в ближайшем будущем и нашу республику.

И есть два измерения, в которых опыт восточноевропейских стран может быть особо интересен для Казахстана.

Первое − конкретные изменения в сфере регулирования трудовых отношений, политики занятости и борьбы с безработицей, здравоохранение и образование, а также проблемы бедности, экологии и социальной инклюзии.

Второе − новые вызовы перед социальным государством в современной Европе третьего десятилетия XXI века, практические подходы к формированию единой европейской социальной модели, изменение в социальной структуре восточноевропейских обществ и необходимость новой парадигмы социальной политики, национальные контексты политических конфликтов вокруг социальных программ отдельных партий, противоречие глобализации и целей внутренней социальной политики.

Директор Института Цент­ральной Азии и Кавказа, руководитель Программы исследований Шелкового пути, шведский ученый Корнелл Сванте подчерк­нул, что в целом успех социальных реформ в Казахстане в сфере здравоохранения, образования зависит от успешного развития системы государственного управления, а также надежного функционирования финансовых институтов. Сегодня Казахстану удалось решить ряд значимых проблем, например, создать надежную систему государственной защиты безработных, инвалидов. Также была создана устойчивая пенсионная система.

Профессор Польского института азиатских и глобальных исследований Магдалена Собаньска-Цвалина остановилась на основных положениях Послания Президента Касым-Жомарта Токаева, особо отметив такие поднятые в документе темы, как развитие сельских территорий, инфраструктуры, обеспечение равного доступа к образованию и здравоохранению, необходимость правильного управления и использования водных ресурсов.

Венгерский профессор Института торговых и международных отношений Ласло Ваша обратил внимание на модель развития многофункционального сельского хозяйства, принятую в странах Европейского союза, в которой сельское хозяйство играет важную роль в сохранении экологических и социально-культурных ценнос­тей. Адаптация такой модели возможна и в Казахстане.

Также были даны рекомендации в части использования сельскохозяйственных территорий с низкой продуктивностью вблизи природных парков или охранных зон, которые могут быть преобразованы в буферные природоохранные зоны, где разрешена только органическая и экологическая сельхоздеятельность.

На некоторых участках с низкокачественной почвой предлагается создать так называемые зоны аквакультуры, которые расширят потенциал туризма и отдыха в сельской местности. Важной составляющей социальной политики становится необходимость возрождения и сохранения традиций местных поселений для поддержания и дальнейшего развития сельских районов.

Профессор Института экономики Венгерской академии наук Яноша Келле, говоря о политике занятости населения, призвал быть осторожными в использовании инструмента минимальной заработной платы, при чрезмерном использовании которого можно получить обратный эффект, ведущий к ценовой нестабильности и значительным бюджетным расходам.

Профессор Пражского университета экономики и бизнеса Ян Мертл в качестве источника финансирования здравоохранения предложил ввести специальный налог или часть налоговой ставки. Им также была представлена авторская модель типологии и структуры ресурсов, которые должны работать при организации финансирования здравоохранения.

Член правления Института азиатских и глобальных исследований имени Бойма профессор Кшиштоф Залевски рассказал о польском опыте реформы самоуправления. Он предостерег от проведения быстрых налоговых реформ, которые могут нарушить финансовое планирование на региональном и местном уровнях.

Профессор экономического университета Словакии Петр Драбик предложил реализовать принцип вовлечения экономической практики в процесс обучения на всех уровнях образования. Это можно осущест­влять посредством вовлечения практиков в образовательный процесс через инновационные формы обучения.

Чешский профессор Университета финансов и управления Лея Мелниковова подняла актуальные вопросы развития цифровой платформы для обеспечения доступа к социальным услугам в сфере образования и здравоохранения. Также была подчеркнута важность наращивания цифровизации для равного доступа к получению информации в целях обеспечения конституционных прав человека и его полноправного участия в государственном управлении.

Венгерский профессор Института экономики Академии наук Андраш Шимонович подчеркнул, что старение населения предполагает увеличение пенсионного бремени на государство, и здесь важно принятие своевременных политических мер по определению размеров ставки социальных взносов и уровня пенсионного возраста.

Профессор Пражского университета Метрополь Мартина Варкочкова выделила ряд важных моментов в надежности и стабильности чешской системы образования, отметив, что она также ориентирована на учащихся с особыми потребностями и предлагает для них хорошо оснащенные специализированные школы, учреждения от дошкольного до среднего образования.

Профессор Института экономики Центра экономических и региональных исследований Юлия Варга подняла вопрос привлекательности профессии учителя. По мнению эксперта, она зависит от нескольких факторов: альтернативные возможности карьерного роста, условия труда и возможность заниматься интеллектуальной работой в рамках государственного образования.

Кроме того, важна достойная заработная плата, которая должна быть увязана с хорошей успеваемостью учащихся. Также Юлия Варга отметила закономерность непрямого соответствия объемов финансирования сферы образования и результатов знаний учащихся.

Профессор Университета Братиславы Елена Каштякова, говоря о словацком опыте развития МСБ, заметила, что одним из приоритетов для властей является поддержка семейного и женского бизнеса.

Профессор Университета финансов и управления Радим Валенчик подчеркнул, что в последние годы Чехия потеряла много квалифицированных специалистов, которые могли бы работать неполный рабочий день. Люди пенсионного возрас­та в подавляющем большинстве уходят с работы или бизнеса.

– Мы предлагаем не идти по этому пути и при этом не повышать пенсионный возраст в стране – это не решит проблемы. Предлагаю идти по пути мотивации, говоря людям, что если они физически и умственно готовы, то должны продолжать работать даже в пенсионном возрасте, и считаю, что государство только выиграет от этого, – предложил докладчик.

Депутат Парламента Чешской Республики Алеш Юхелка выделил три основные тенденции в социальной политике Чехии: политика домохозяйств как ключевая перспектива социального законодательства; роль социального законодательства в борьбе с последствиями пандемии и текущий энергетический и экономический кризис как новый вызов для социальной политики.

Сегодня, по его мнению, возоб­новляется законодательный интерес к семье как основному структурному элементу общества. Эффективная поддержка семей и их защита в моменты кризиса являются законодательной задачей. В то же время, хотя государственные расходы на семейные пособия растут, эти меры имеют свои недостатки.

Выступивший на конференции советник президента Польши Марек Рымша подчеркнул, что социальные услуги должны быть доступны для всего населения, их использование не должно приводить к социальному застою − это, пожалуй, самый важный вывод из анализа эволюции социальной политики в Польше после политических преобразований.

Доступность услуг является необходимым условием современного государства. Качественное социальное обслуживание регионов, отдаленных населенных пунктов также является важной задачей. Как показывает опыт Польши, стоит воспользоваться возможностью социальных услуг со стороны местной администрации в адрес негосударственных структур, особенно некоммерческих организаций. В то же время многочисленность поставщиков услуг приводит к диверсификации предлагаемых услуг и расширению возможностей для создания пакетов услуг, отвечающих конкретным пот­ребностям.

Таким образом, первая конференция, посвященная социальным реформам в Казахстане и возможностям использования европейского опыта, показала, что подобные диалоговые площадки весьма актуальны и дают представление о социальных реформах в Республике Казахстан для европейских экспертных кругов. Пражская инициатива будет продолжена во всех регионах Европейского союза.