Новые ограничения вводят в Алматы с 21 июля

Вышло постановление Главного государственного санитарного врача города Алматы от 19 июля 2020 года № 49 "О дальнейшем проведении строгих ограничительных мер на территории города Алматы", передает Kazpravda.kz.
Так, согласно постановлению, поручается ввести строгие ограничительные меры на территории города Алматы с 00.00 часов 20 июля 2020 года:
1) приостановить междугородние автобусные перевозки;
2) обеспечить работу пригородных автобусных маршрутов с заполняемостью не более 50%;
3) обеспечить работу городского общественного транспорта, в том числе Метрополитена, с заполняемостью не более 50%;
4) полностью приостановить работу пригородного и городского общественного транспорта, в том числе Метрополитена, в субботние и воскресные дни;
5) обеспечить дезинфекцию общественного транспорта в течение дня с регулярностью каждого кругорейса.
Кроме того, вводится запрет на въезд на территорию национальных парков, популярных туристских и горных объектов (Медеу, Бутаковка, Алма-Арасан, в том числе радоновый источник) на любом виде транспорта. В выходные (суббота и воскресенье) дни национальные парки закрыты для посещений.
Пешие прогулки разрешаются только в будние дни с соблюдением следующих правил: категорически запрещается проносить собой продукты питания (кроме напитков), устраивать пикники и разводить костры; запрещено находиться на территории парка группой более трех человек; нужно соблюдать санитарные нормы социального дистанцирования.
Полный текст постановления можно прочитать по ссылке.
