Новые ограничения вводят в Алматы с 21 июля

Общество
Фото с сайта pixabay.com
Вышло постановление Главного государственного санитарного врача города Алматы от 19 июля 2020 года № 49 "О дальнейшем проведении строгих ограничительных мер на территории города Алматы", передает Kazpravda.kz.   

Так, согласно постановлению, поручается ввести строгие ограничительные меры на территории города Алматы с 00.00 часов 20 июля 2020 года:

1) приостановить междугородние автобусные перевозки;

2) обеспечить работу пригородных автобусных маршрутов с заполняемостью не более 50%;

3) обеспечить работу городского общественного транспорта, в том числе Метрополитена, с заполняемостью не более 50%;

4) полностью приостановить работу пригородного и городского общественного транспорта, в том числе Метрополитена, в субботние и воскресные дни;

5) обеспечить дезинфекцию общественного транспорта в течение дня с регулярностью каждого кругорейса.

Кроме того, вводится запрет на въезд на территорию национальных парков, популярных туристских и горных объектов (Медеу, Бутаковка, Алма-Арасан, в том числе радоновый источник) на любом виде транспорта. В выходные (суббота и воскресенье) дни национальные парки закрыты для посещений.

Пешие прогулки разрешаются только в будние дни с соблюдением следующих правил: категорически запрещается проносить собой продукты питания (кроме напитков), устраивать пикники и разводить костры; запрещено находиться на территории парка группой более трех человек; нужно соблюдать санитарные нормы социального дистанцирования.

Полный текст постановления можно прочитать по ссылке

Популярное

Все
Кара Майору посвящается…
От концепции – к реальным проектам
Будущий лес начинается с маленького семечка
Сила армии не только в оружии
Кадеты показали класс
Новый вид змей обнаружили в Китае
Пять лет на защите прав граждан
Достойный путь генерала Уразова
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Новый предмет для нового поколения
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Казахстан и Китай будут поощрять и защищать взаимные инвестиции
Болгария одержала сенсационную победу на «Евровидении-2026»
Турецкие фармпредприятия открыли свои филиалы в РК
Когда оживает история
Президент: Следует активизировать с Турцией партнерство в АПК
Международная выставка «Leonardo da Vinci: Genius of the Renaissance» прошла в Астане
Продажи бензиновых машин рухнули на 37% на крупнейшем авторынке мира
В Астане запустили новую систему контроля против незаконной парковки
Казахи в древнем Египте? Да!
Терминологические словари тюркских языков представили в Баку
Показатель зрелости общества
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дух романтики и героизма
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Триумфальный Кубок Победы
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг

Читайте также

МЧС напоминает об опасности тополиного пуха
Стартовал трудовой сезон молодежных отрядов «Жасыл ел»
Димаш Кудайберген прибыл в Бангладеш с гуманитарной миссией
Рассмотрена деятельность центров поддержки семьи

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]