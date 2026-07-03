Новые полигоны, переработка и энергосбережение: в Правительстве обсудили развитие «зеленой экономики»

Правительство
Дана Аменова
специальный корреспондент

В ходе заседания рассмотрен ход реализации общенациональной инициативы Главы государства «Таза Қазақстан»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Совета по переходу к «зеленой экономике» рассмотрена текущая ситуация и принимаемые меры по управлению отходами. В частности, в области развития инфраструктуры переработки, энергетической утилизации, модернизации полигонов твердых бытовых отходов, а также энергосбережения и повышения энергоэффективности экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Заслушан доклад министра экологии и природных ресурсов Ерлана Нысанбаева. По итогам 2025 года доля сортировки и переработки коммунальных отходов составила 30,7%. К 2030 году ожидается, что показатель переработки коммунальных отходов составит 40%, промышленных – 50%. За прошедший год устранено 3 629 стихийных свалок из 3 828 выявленных объектов, или 95%. За первое полугодие 2026 года – 585 из 1 983. В рамках льготного финансирования за счет утилизационного платежа одобрены 68 проектов на 374 млрд теңге, из них 12 уже введены в эксплуатацию;

Ведется модернизация 2 755 полигонов ТБО, для сельских площадок упрощены отдельные разрешительные процедуры и экологические нормы, строительство новых объектов будет финансироваться за счет средств утилизационного платежа;

К программе «Экоқолдау» подключены 94 компании. Переработано более 115 тыс. тонн бумаги, стекла, шин и пластика, объем выплат составил почти 3 млрд теңге. Прорабатывается подключение мусоровывозящих компаний, ОСИ и КСК для расширения раздельного сбора на уровне жилого сектора.

В обсуждении приняли участие директор научно-образовательного центра «Зеленая Академия» Бахыт Есекина, председатель правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана» Айгуль Соловьева, председатель правления ОЮЛ «Коалиция за «зеленую экономику» и развитие G-Global» Асхат Сулейменов, председатель правления НАО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» Сакен Калкаманов, исполнительный директор Казахстанской ассоциации по управлению отходами KazWaste Вера Мустафина.

В частности, озвучены предложения по внедрению цифровых инструментов и решений ИИ для оценки качества благоустройства, санитарной очистки и озеленения населенных пунктов, а также их влияния на окружающую среду.

Кроме того, предложено усилить координационную работу по сопровождению «зеленых» проектов для консультирования регионов, внедрения современных технологий и распространения лучших международных практик.

Премьер-министр подчеркнул, что проводимая работа должна создавать комфортные места, новые точки притяжения для жителей, способствуя повышению качества жизни и формированию благоприятной экосистемы.

«Глава государства уделяет особое внимание вопросу управления твердыми бытовыми отходами, как одной из важных экологических задач. Утверждена Концепция по управлению всеми видами отходов, приняты необходимые нормативные акты для строительства новых полигонов ТБО, реализуется механизм льготного кредитования отрасли. Проводится постоянная работа по ликвидации несанкционированных свалок. Однако, имеется ряд вопросов, требующих решений», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер поручил Министерству экологии и природных ресурсов – в недельный срок внести проект постановления по реализации механизма строительства новых полигонов ТБО в Аппарат Правительства; акиматам регионов усилить работу по ликвидации несанкционированных свалок. Премьер-министр отметил слабые темпы текущей работы.

«В передовых странах мира достаточно успешно реализована концепция «Экономики замкнутого цикла», главный принцип которой – предотвращение появления отходов. Например, в Швеции менее 1% мусора поступает на свалки. Страна даже импортирует отходы из соседних стран. В Германии более 67% бытовых отходов возвращается в оборот. Список можно продолжать. Рециклинг отходов – это то, к чему мы должны стремится. Однако, имеются факты, когда затягивается реализация проектов в сфере переработки отходов. В этой связи, Министерству экологии в недельный срок провести ревизию проектов в сфере повторного использования отходов и внести конкретные решения по их реализации», – подчеркнул Премьер-министр.

Кроме того, внимание уделено проводимой работе в сфере энергосбережения и планах по развитию отрасли.

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев доложил, что в промышленном секторе достигнуто снижение энергоэффективности на 32% за счет проведенной работы с крупными предприятиями. Для них разработаны индивидуальные целевые индикаторы по энергоэффективности.

Энергоаудит прошли порядка 300 крупных промышленных объектов, реализован ряд энергосберегающих мероприятий на 113 млрд тенге, обеспечивший достижение существенной экономии в отрасли.

Работа на сегодня ведется еще по свыше 300 объектам. В целом энергоемкость экономики РК по итогам 2024 года снизилась на 5%.

Премьер-министр подчеркнул важность внедрения передового опыта в сфере энергосбережения и энергоэффективности.

«Глава государства недавно отметил, что энергоемкость экономики Казахстана в 2 раза выше среднемировых значений и в 3,5 раза – показателей стран ОЭСР. Общемировой тенденцией, фиксируемой Международным энергетическим агентством, остается планомерное снижение энергоемкости – глобальная экономика учится производить больше благ, используя меньше ресурсов. Поэтому необходимо активно внедрять передовой опыт в сфере энергосбережения и энергоэффективности», –  отметил Олжас Бектенов.

Внимание участников заседания было акцентировано на мировом опыте. Так, в Германии и Японии избыточное тепло от металлургических и химических заводов не выбрасывается в атмосферу, а улавливается тепловыми насосами и направляется на отопление близлежащих жилых кварталов.

Во многих странах Европы при строительстве новых зданий используются сверхгерметичная теплоизоляция, энергосберегающие окна и системы рекуперации воздуха.

«Главой государства перед Правительством поставлена задача к 2029 году снизить энергопотребление и энергоемкость экономики на 15%. Все субъекты промышленности должны утвердить свои планы мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. В недельный срок акиматам Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Кызылординской областей, городу Астане надо утвердить соответствующие Дорожные карты. Министерству промышленности необходимо держать данный вопрос на особом контроле», – поручил Премьер-министр.

Министерству промышленности совместно с ответственными органами и акиматами необходимо принять соответствующие меры по достижению запланированных показателей.

#Правительство #зеленая экономика #энергосбережение #полигоны #«Таза Қазақстан»

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