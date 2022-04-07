Кадровые назначения , Спорт
Новые руководители назначены в спортивных организациях Казахстана

Приказом министра культуры и спорта РК назначены руководители ряда подведомственных организаций сферы спорта, сообщает Kazpravda.kz.

Маратбек Мыктыбеков назначен директором РГКП «Дирекция развития спорта». Маратбек Мыктыбеков родился в 1981 году в Туркестанской области. Мастер спорта международного класса по самбо и дзюдо, чемпион мира среди юниоров по самбо, первый в истории Казахстана призер юниорского чемпионата мира по дзюдо, мастер спорта по қазақ күресі. В течение многих лет работал на различных должностях в области спорта, в том числе директором Центра олимпийской подготовки по видам борьбы, I-вице-президентом федерации дзюдо, советником исполнительного директора Азиатской конфедерации по боксу, советником президента Казахстанской федерации бокса, исполнительным директором Казахстанской федерации бокса.

Бакдаулет Сабитов назначен директором РГКП «Центр национальных и конных видов спорта». Бакдаулет Сабитов родился 6 апреля 1992 года в Южно-Казахстанской области. В 2014 году окончил Евразийский Национальный университет им. Л.Н.Гумилева. Является мастером спорта международного класса, чемпионом Азии по қазақша күрес и самбо. Трехкратный победитель турнира «Еуразия барысы», обладатель Кубка Европы по дзюдо, призер мирового Гран-при. В разные годы занимал должности генерального директора ассоциации «Федерация қазақша күрес Республики Казахстан», директора по развитию ассоциации Qazaq kuresi и т.д.

Рысбек Кыдырбек назначен директором РГКП «Республиканский учебно-методический и аналитический центр по физической культуре и спорту». Рысбек Кыдырбек родился 14 июля 1962 года в Акмолинской области. В 1985 году окончил Казахский педагогический институт им. Абая, в 2004 году – факультет физической культуры и спорта Костанайского государственного университета им. А.Байтурсынова. В разные годы работал в Агентстве Республики Казахстан по туризму и спорту, директором Республиканского спортивного интерната имени Қ. Мұңайтпасұлы, руководителем управления физической культуры и спорта Южно-Казахстанской области, директором Республиканской школы высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта и т.д.

Ернар Ибраимов назначен директором РГКП «Республиканский колледж спорта». Ернар Ибраимов родился 15 марта 1984 года в Жамбылской области. Является выпускником Таразского государственного университет им. М.Х.Дулати. В 2011 – 2018 годах был директором Центра подготовки олимпийского резерва Жамбылской области, в 2018 – 2022 годах - директор РГУ «Республиканская специализированная школа- интернат-колледж олимпийского резерва» в микрорайоне «Шаңырақ» г. Алматы.

Медет Торгаев назначен директором РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва» в микрорайоне «Шаңырақ». Медет Торгаев родился 20 марта 1986 года в Алматинской области. Является выпускником Академии спорта и туризма. Трудовую деятельность начал тренером-преподавателем по самбо, имеет большой опыт работы в структурах Агентства по делам спорта и физической культуры и министерства культуры и спорта РК. До назначения с 2017 по 2022 годы являлся заместитель директора по спорту РГУ «Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва» в микрорайоне «Шаңырақ» города Алматы.

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