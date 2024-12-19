Новые скрепы духовной столицы

Мажилис
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект закона «Об особом статусе города Туркестан»

фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

Мажилис на пленарном заседании под председательст­вом спикера Ерлана Кошанова одобрил в первом чтении проект закона «Об особом статусе города Туркестан» и сопутствующие ему поправки. Как отметил, представляя проект закона, заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, законопроект об особом статусе города и сопутствующие ему поправки разработаны в соответствии с поручением Главы государства о придании городу особого статуса духовного и исторического центра, а также в целях сохранения уникального исторического облика города и объектов историко-культурного наследия, находящихся на его территории. Он также отметил, что Организацией тюркских государств Туркестан признан духовной столицей тюркского мира.

– Главные новеллы законопроекта: создание резервата памятников археологии города Туркестана, возмещение части затрат из бюджета для мастеров в сфере национального ремесленничества, а также ограничение в строительстве вокруг мавзолея Ходжа Ахмета Ясауи в целях недопущения посторонних элементов застройки и сохранения уникальности облика. В частности, на расстоянии ста метров от границы охранной зоны мавзолея не допускается строительство объектов высотой более семи метров, а также несовместимое с историческими памятниками по масштабу, цвету и строительным материалам, – рассказал Нурлан Байбазаров.

Руководитель рабочей группы депутат Темир Крыкбаев отметил в своем содокладе, что законопроектом пересмотрены полномочия центральных государственных органов, местных представительных и исполнительных органов Туркестана, предусмотрена поддержка сферы ремесел, туризма. При этом государственный контроль за использованием и порядком содержания историко-культурных памятников местного значения и другие обязательства возлагаются на акимат города Туркестана. В целом защита историко-культурного наследия и сохранение святости духовных объектов – таковы главные цели документа.

Но депутаты озабочены не только сохранением духовных объектов Туркестана. Они высказали надежду на то, что Туркестан станет городом без спиртного. Мажилисмен Ардак Назаров в связи с этим поинтересовался, можно ли запретить в Туркестане алкоголь. Он даже предложил внести эти запретительные нормы (пить алкоголь, продавать его, ходить по улицам в пьяном состоянии) в рассматриваемый законопроект.

– Туркестан – это духовная столица, все казахи должны черпать здесь духовность. Здесь покоятся наши предки, святые, бии. Завтра сюда приедет множество гостей из-за границы, и, если наши люди будут встречать их в нетрезвом виде, это будет позором. Поэтому в рамках этого закона можно ли запретить алкоголь, объявив Туркестан городом без алкоголя (перевод с казахского языка. – Прим. авт.)? – спросил мажилисмен представителей акимата Туркестана.

Как выяснилось, идея «сухого закона» уже была инициирована в Туркестане. Заместитель акима Туркестанской области Бейсенбай Тажибаев рассказал, что в регионе уже был реализован проект «Село без алкоголя».

– Сейчас районы области включаются в этот проект. Данная инициатива была поддержана аксакалами, также было обсуждение в разных форматах. Вопрос актуален и умес­тен. И он в рамках законодательных норм будет рассматриваться, – ответил замакима.

Однако уже по окончании заседания, отвечая на вопросы журналис­тов, глава МНЭ Нурлан Байбазаров призвал взвешенно подходить к этому вопросу, ибо запреты, как показывает история, могут вызвать проблемы иного рода.

– Я считаю, что к любым ограничениям нужно подходить взвешенно. Понятно, что есть зоны, где расположены объекты – святые места, мавзолеи и так далее. Но город большой, поэтому, я думаю, здесь вопрос не стоит о тотальном запрете всего. Нужно учитывать предпочтения людей. Если приезжают туристы, особенно иностранцы, они должны иметь возможность отдыхать так, как привыкли. Думаю, будут определены места, где это все будет разрешено, – сказал он.

В этот же день Мажилис ратифицировал Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям.

Также в ходе пленарного заседания комитеты Мажилиса приняли в работу два новых законопроекта – проекты ратификации Протокола о внесении изменений в Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств и Соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций.

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