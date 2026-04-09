В Костанае и Рудном уже проходят учебно-тренировочные сборы для 33 арбитров и семи инструкторов под руководством приглашенного эксперта FIFA Педро Галана Ньето. В отличие от футбольного VAR в футзале решение о просмотре часто инициируется главными тренерами через запрос.

В это же время национальная сборная Казахстана начала в Актау подготовку к товарищеским матчам против Азербайджана. В тренировочном процессе на базе BS Arena задействованы лидеры: Биржан Оразов, Эдсон, Нарун Сериков и Арнольд Кнауб. Сами игры пройдут 13 и 15 апреля.