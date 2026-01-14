Не имеет аналогов в республике и гидрометаллургической комбинат, который начали сооружать на территории СЭЗ «Павлодар». Общий объем инвестиций в проект составляет около 1 млрд долларов. После запуска, запланированного на 2028 год, предприятие сможет перерабатывать до 300 тыс. тонн золотосодержащего концентрата ежегодно с выпуском до 15 тонн сплава Доре, содержащего 96% золота.

Это выведет нашу республику на второе место в мире по объему производства всех видов ферросплавов. В Экибастузе также приступили к созданию электрометаллургического завода Railways Systems KZ по производству низколегированной и высокотехнологичной стали мощностью 1 млн тонн продукции в год.

По итогам 2025 года становится очевидно: проделан большой объем работы. К примеру, в Павлодарской области запущен ряд крупных промышленных объектов. В их числе – два ферросплавных завода в Экибастузе общей мощностью 300 тыс. тонн продукции. Там же продолжается строительство третьего ферросплавного завода мощностью до 200 тыс. тонн совместно с южнокорейской компанией Mineral Products International.

Как подчеркнул Глава государства, в течение следую­щих четырех лет в республике ежегодно намечено реализовывать около 200 инвестицион­ных проектов. Таким образом будет сформирован новый индустриальный каркас, укреплен транзитно-транс­портный потенциал страны.

Еще один стратегически значимый проект, к осуществлению которого приступили в Павлодаре, – строительство завода нового поколения по выпуску алкилата годовой производительностью 97 тыс. тонн, необходимого для получения высокооктановых бензинов классов Euro-5 и Euro-6.

Если говорить о планах по этому направлению задач, обоз­наченных на Курултае, то нельзя не отметить работу с сингапурскими инвесторами. Речь идет о компании XINFA Group.

Один из крупнейших мировых индустриальных холдингов готов вложить порядка 15 млрд долларов в создание в Павлодаре промышленного парка площадью более 3 тыс. га. Концепция проекта предусматривает глубокую переработку сырья с целью выпуска продукции высокого передела из угля, бокситов, меди, флюорита и известняка. В частности, планируется строительство металлургических производств по выпуску глинозема, алюминия и меди, формирование энергетической инфраструктуры, включая объекты на базе возобновляемых источников энергии, а также запуск предприятий по производству соды, углеродных материалов.

Недавно состоялась встреча первого заместителя Премьер-министра республики Романа Скляра с вице-председателем правления XINFA Group Чжао Тинъюном. Инвестор отметил, что компания уже провела предварительный анализ ресурсной базы Казахстана, включая бокситовые, угольные и медные мес­торождения, и положительно оценивает их промышленный потенциал в контексте формирования цепочек глубокой переработки и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Роман Скляр в свою очередь подчеркнул, что Казахстан, следуя курсу Президента страны, рассматривает промышленную модернизацию, привлечение стратегических инвестиций и развитие технологичной индуст­рии как ключевые приоритеты государственной экономической политики.

Единым блоком с привлечением инвестиций для создания новых точек экономического рос­та регионов идет и модернизация ключевой инфраструктуры – одно без другого невозможно.

«Крупные инфраструктурные проекты крайне необходимы нашему государству, поскольку они усиливают экономические возможности регионов, создают тысячи новых рабочих мест и тем самым содействуют росту благосостояния граждан. В целом реализация масштабных проектов – единственный путь к укреплению регионального лидерства нашей страны», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев на четвертом заседании Нацио­нального курултая.

К примеру, в Павлодаре сейчас строят первый в республике автомобильный экстрадозный мост через Иртыш. Это разновидность вантовых мостов с более короткими пилонами и особой системой распределения нагрузки.

На строительной площадке задействовано около 200 специа­листов и почти 60 единиц техники. Работы ведутся в условиях сложной гидрологии по уникальной для Казахстана технологии уравновешенного бетонирования – она позволяет возводить длинные пролеты без применения временных опор. Такое решение сделает сооружение прочнее и долговечнее.

Мост будет иметь длину в 691 м, его проект предполагает четыре полосы движения, разделительную полосу и пешеходные зоны. Общая же протяженность объекта вместе с подъездной трассой составит 2,1 км.

Уникально еще и то, что новый мост возводится на расстоянии 40 м от действующего, который уже давно требовал замены – ему 64 года, в 2017-м он был закрыт для грузового транспорта. Между тем именно этот маршрут оптимален для связи Павлодара с пригородным поселком Атамекен, Экибастузом, Карагандой и столицей. Пока же многотонные грузовые фуры, в том числе идущие транзитом в Россию, вынуж­дены делать приличный крюк в несколько десятков километров, переезжая Иртыш по мостовому переходу «Нұрлы жол».

После завершения строительства нового моста старый планируется демонтировать, а новая трасса будет выведена на ось существующей дороги для обеспечения прямого и безопасного транспортного потока.

Строители уже выполнили более половины всего объема работ, завершить проект планируется в 2027 году. При этом важно понимать, что новый мос­товой объект призван не просто заменить старый аварийный мост, разгрузить транспортные потоки и улучшить логистику, но и обеспечить беспрепятственное судоходство.

В этом смысле новый мост соответствует второй категории водного пути: он выше существующего на 5 м, с габаритом 15 м от глади воды до нижней части пролетного строения и с шириной судоходного пролета 150 м.

Буквально в декабре 2025 года вопросы развития трансграничного судоходства подробно обсуждались на международном форуме «Иртыш: река дружбы – река развития», прошедшем в российском Омске. Для Павлодарской области это перспективное направление, поскольку протяженность Иртыша на ее территории составляет 720 км.

В последние годы навигация длится около 190 дней, а пропускная способность флота дос­тигает 700 тыс. тонн грузов в год, хотя в лучшие годы объемы доходили до 9 млн тонн. К слову, в 2025-м именно по Иртышу в Павлодар доставили уникальное габаритное оборудование для будущего золотодобывающего комбината – никаким другим путем перевезти из Европы в центр Евразии тысячетонный автоклав не представлялось возможным.

Выступая на «речном» форуме, аким Павлодарской области Асаин Байханов подчеркнул, что в регионе завершено строи­тельство дополнительного причала для выгрузки негабаритных грузов. Первоочередные задачи на ближайший период – обеспечение гарантированной глубины судоходства не менее 160 см, строительство гидротехнического сооружения в рамках дорожной карты развития речного транспорта и открытие пограничного речного пункта пропуска.

Продолжая тему развития транзитной логистики и транс­портной инфраструктуры, Асаин Байханов напомнил, что запланирована реконструкция автомобильных пунктов пропуска «Урлитобе» и «Амангельды», что позволит увеличить грузопоток на 15–20%.

На форуме также рассмотрели перспективы возобновления авиа­маршрута Павлодар – Омск после завершения в июле 2026 года реконструкции взлетно-посадочной полосы павлодарского аэропорта. И это еще один ключевой, даже стратегически важный для региона инфраструктурный проект, который сейчас претворяется в жизнь в павлодарском Прииртышье. К нему приступили в прошлом году, после была заминка с финансированием, однако сложный вопрос решен – завершение проекта обеспечено за счет 9,3 млрд тенге из Специального государственного фонда, сформированного из возвращенных в страну незаконно выведенных активов.

Реконструкция включает в себя обновление взлетно-посадочной полосы с расширением с 45 до 60 м, рулежной дорожки и перрона аэропорта, установку современных систем освещения, видеонаблюдения и дренажа. Работы выполняются в связи с необходимостью сохранения сертификата соответствия аэро­дрома, а также для повышения авиационной безопасности полетов и возможности принимать воздушные суда различных классов.

Все это создаст условия для привлечения инвестиций и расширения географии авиарейсов, станет важным этапом в укреплении транспортно-логистического потенциала области.