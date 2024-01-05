Новые требования к застройщикам внесли в Казахстане

Теперь принимать в эксплуатацию построенные объекты будут после благоустройства и озеленения их территории, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минпром РК
Согласно изменениям в Правила организации застройки, полная готовность построенных объектов (комплексов) означает состояние построенных объектов (комплексов), в которых:
- в соответствии с утвержденным проектом выполнены строительно-монтажные работы;
- произведено подключение объекта к источникам инженерного и коммунального обеспечения;
- выполнены работы по благоустройству и озеленению территории, отведённой под строительство объекта;
Теперь приемка в эксплуатацию построенных объектов (комплексов) будет проводиться после выполнения работ по благоустройству и озеленению территории, отведённой под строительство объекта.
"Это позволит заметно повысить уровень комфорта всех жильцов дома, отделить придомовое пространство от шумных и пыльных дорог и производств, заметно улучшит облик двора", - отметили в министерстве.