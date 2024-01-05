Новые требования к застройщикам внесли в Казахстане

Теперь принимать в эксплуатацию построенные объекты будут после благоустройства и озеленения их территории, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минпром РК

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Согласно изменениям в Правила организации застройки, полная готовность построенных объектов (комплексов) означает состояние построенных объектов (комплексов), в которых:

- в соответствии с утвержденным проектом выполнены строительно-монтажные работы;

- произведено подключение объекта к источникам инженерного и коммунального обеспечения;

- выполнены работы по благоустройству и озеленению территории, отведённой под строительство объекта;

Теперь приемка в эксплуатацию построенных объектов (комплексов) будет проводиться после выполнения работ по благоустройству и озеленению территории, отведённой под строительство объекта.