Новые удары по Йемену

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Они бомбили надводные дроны хуситов из движения «Ансар Аллах». По данным Центрального командования США, войска нанесли удары по четырем противокорабельным крылатым ракетам, каждая из которых была подготовлена к запуску по кораблям в Красном море.

«Войска США обнаружили ракеты в районах Йемена, контролируемых хуситами, и определили, что они представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым судам в регионе. Эти действия защитят свободу судоходства и сделают международные воды более безопасными для кораблей ВМС США и торговых судов», – говорится в сообщении.