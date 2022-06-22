Новые водохранилища в рамках нацпроекта появятся в Казахстане

О строительстве 9 водохранилищ в рамках Национального проекта «Жасыл Қазақстан» рассказал председатель Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК Нурлан Алдамжаров.

С каждым годом обеспечение потребностей населения в воде и удовлетворение нужд отраслей экономики становится сложной задачей из-за растущего дефицита воды. На это влияет ряд факторов. Прежде всего - это изменение климата, неравномерное распределение водных ресурсов по территории республики и связанная с этим нагрузка на водные ресурсы.

В перспективе с учетом прогнозируемого роста численности населения, поголовья животных и подъема промышленного производства ожидается увеличение объема водопотребления до 29,7 км3. Тогда как по прогнозным расчетам к 2030 году внутренние ресурсы речного стока сократятся с 102,3 до 99,4 км3, в т.ч. за счет сокращения притока с территории сопредельных стран с 47,8 до 46,5 км3.

Таким образом, угроза дефицита воды и неэффективное управление водными ресурсами могут стать основным препятствием для устойчивого экономического роста и социального развития Казахстана.

Для решения проблем дефицита воды Министерство осуществляет системную работу.

В настоящее время в рамках Национального проекта «Жасыл Қазақстан» (далее - Нацпроект) к 2025 году планируется сократить потери воды при орошении на 4 км3, а в промышленности снизить объем забора свежей воды на 1,3 км3.

В Нацпроекте запланированы мероприятия по реконструкции оросительных каналов, их цифровизации и решению вопроса износа плотин.

На сегодня в республике имеется порядка 3,5 тысяч (3488) магистральных каналов протяженностью около 21,5 тыс. км, из которых 11,9 тыс.км находится в неудовлетворительном состоянии. Работа по их реконструкции ведется планомерно. Так, до 2021 г было реконструировано 5,6 тыс. км каналов (2020 г.– 813 км, 2021 г.– 1050 км). В планах до 2025 года провести реконструкцию оставшихся 6,4 тыс.км каналов.

По решению вопроса износа плотин принимаются следующие меры.

Так, на начало 2017 года в стране было 41 аварийное водохранилище. За последние 5 лет (2017-2021 годы) отремонтировано 16. В этом году будут восстановлены еще 6 сооружений, а к 2025 году планируется реконструировать еще 19 водохранилищ.

Кроме того, для аккумулирования воды объемом 1,7 км3 до 2025 года в Нацпроекте запланировано строительство 9 крупных водохранилищ в 6 областях (Акмолинская – 1, Алматинская – 1, Жамбылская – 3, ЗКО – 2, Кызылординская –1, Туркестанская – 1), из которых в 2021 году было сдано в эксплуатацию водохранилище «Кенсай-Коскорган-2» в Туркестанской области. По остальным ведется разработка проектно-сметной документации.

После ввода в эксплуатацию данных водохранилищ, в соответствии с правилами эксплуатации будут осуществляется экологические попуски, необходимые для сохранения естественного состояния рек и улучшения экологических условий жителей близлежащих населенных пунктов.

В целом ввод в эксплуатацию 9-ти водохранилищ, позволит снизить угрозу паводковых явлений для 20 населенных пунктов (70 тыс. чел.), ввести в оборот 195 тыс.га новых орошаемых земель.

Пользуясь случаем, хотел бы проинформировать о прохождении текущего вегетационного периода.

В целом ожидается, что вегетация пройдет на уровне прошлого года.

По трансграничным водным объектам достигнуты определенные договоренности с сопредельными странами.

Так, в ходе 30-го заседания Шу-Таласской водохозяйственной комиссии от 20 апреля т.г. подписаны графики подачи воды по межгосударственным каналам по бассейну р. Талас на 500 млн.м3 по бассейну р. Шу на 220 млн.м3.

27 апреля в г. Туркестан в рамках заседания Межгосударственной Координационной Водохозяйственной Комиссии был согласован прогнозный режим работы Нарын-Сырдарьинского каскада водохранилищ, согласно которому приток в Шардаринское водохранилище в вегетационный период должен составить 3 млрд. 900 млн.м3. На сегодняшний день уже поступило 2 млрд. 371 млн. м3 воды.

Кроме того, Министерством принимаются меры по рациональному распределению и вододелению поливной воды.

В настоящее время для обеспечения поливной водой и снижения негативного воздействие дефицита воды, выделены средства из резерва Правительства на неотложные затраты, в виде целевых трансфертов в сумме 3,7 млрд тенге на приобретение 32 единиц дизельных и 35 единиц электронасосных установок, которые будут использованы для повторного использования коллекторно-дренажных вод. Также, в целях увеличения пропускной способности магистральных и оросительных каналов, проводится механическая очистка.

В целом принимаемые меры должны позволить пройти вегетационный период без значительных потерь урожая.