Новый город – Алатау

В ходе внеочередной VIII сессии депутаты областного маслихата обсудили вопросы грядущего административно-территориального устройства региона.

В частности, в состав агломерации G4 City, которую планируется построить между Алматы и Конаевым, передадут часть территорий Талгарского и Илийского районов, а также поселки Арна и Заречный, подведомственные Конаевской городской администрации.

Согласно Генплану, сам G4 City, изначально замышлявшийся как город-спутник, теперь преобразован в проект единого технополиса, разделенного на четыре больших района. Эти массивы будут расположены вдоль капшагайской автотрассы протяженностью 80 км, соединяющей областной центр с Алматы.

Так, Green District, который разместят близ Конаева, станет центром развлечений и туризма, Growing District – промышленной базой и транспортно-логистическим узлом. На площадке Golden District построят Академгородок, а Gate District (так называемые «ворота в Алматы») будет выполнять функцию международного финансового и бизнес-центров.

Как рассказал начальник управления архитектуры и градостроительства Болат Мусылманбеков, предполагается масштабное строительство жилья, производственных и социальных объектов. Будут созданы сотни тысяч рабочих мест, ежегодный поток туристов составит около 4 млн человек.

В планах – строительство международного аэропорта, высокоскоростной железнодорожной линии, агропарка, а также образовательного кластера мирового уровня, в котором будут обучаться до 40 тыс. студентов. Кроме того, на побережье Капшагайского водохранилища, куда будет примыкать Green District, обустроят пляж, пешеходные аллеи, откроют гольф-клубы и другие спортивные сооружения.

В перспективе население создаваемого урбанизированного райо­на, который займет громадную территорию размером 88 тыс. га, вырастет до 2 млн человек.

К слову, в ходе разработки проекта велись не только топографические съемки, но и археологическая экспертиза местности, благодаря которой было выявлено 25 объектов историко-культурного наследия.

Местные власти намерены ликвидировать стихийные мусорные свалки, построить три мусороперерабатывающих завода, а также несколько станций по очистке воды.

Как сообщил глава управления по развитию языков Данияр Ахметов, областная ономастическая комиссия приняла решение о присвоении вновь образовываемому городу наименования Алатау. Депутаты маслихата поддержали данное предложение, а также утвердили Генплан и границы будущего мегаполиса.

По итогам сессии заместитель акима Алматинской области Нуржан Кудайбергенов выразил надежду, что появление города Алатау на карте республики станет одной из значимых страниц в истории современного Казах­стана. Новый населенный пункт не только «разгрузит» Алматы, перетягивая к себе студенческую молодежь и рабочую силу, сделавшись своеобразным «контрмагнитом», но и имеет шансы стать драйвером экономического роста в масштабах всей страны.