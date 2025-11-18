Новый механизм контроля выписки электронных счетов-фактур вводят в Казахстане

Изменения начнут действовать с 1 января 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет госдоходов Минфина 

Фото: КГД

Автоматизированный контроль предусматривает возможность выписки ЭСФ только при наличии подтвержденных легальных расходов, то есть в пределах доступного баланса НДС.

Баланс рассчитывается сервисом «е-Тамга» в реальном времени и пополняется путем перевода денег на казначейский счет Комитета государственных доходов, без начисления авансового налога. Поставщики могут дополнительно пополнять баланс за счет покупателя, а неиспользованные средства возвращаются по заявлению.

 Контроль применяется только к рисковым налогоплательщикам, подтвердившим фактический оборот по реализации товаров, выполнению работ и оказанию услуг путем отзыва ЭСФ. При этом в отношении налогоплательщиков, самостоятельно отозвавших ЭСФ (например, ошибочно выписанных или по иным причинам) контроль применяться не будет.

Срок контроля составляет 12 месяцев.

Досрочное снятие возможно по истечении 6 месяцев при соблюдении условий:

- регулярное ежемесячное пополнение баланса;

- сумма денег, использованных для выписки ЭСФ, составляет не менее 50 (пятидесяти) процентов от суммы НДС, указанных в выписанных ЭСФ.

Внедрение сервиса «е-Тамга» направлено на повышение прозрачности и эффективности налогового администрирования, а также сокращения теневой экономики.

Сопоставительный контроль выписки ЭСФ.

Сопоставительный контроль выписки электронных счетов-фактур будет проводиться налоговым органом в целях установления налогоплательщиков, занимающихся фиктивными поставками товаров, работ, услуг, для дальнейшего приостановления им выписки ЭСФ и только в отношении определенной незначительной категории налогоплательщиков, имеющих признаки выписки фиктивных ЭСФ.

Цель уведомления по сопоставительному контролю – информирование о предполагаемых нарушениях и предоставление возможности их устранить при согласии или пояснить их отсутствие.

Для исполнения уведомления налогоплательщику предоставляется десять рабочих дней.

При согласии — нужно отозвать ЭСФ; при несогласии — пояснение об отсутствии нарушений.

Несвоевременное исполнение влечет ограничения, такие как, приостановка выписки ЭСФ и операций по банковским счетам.

