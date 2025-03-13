Новый премьер Канады намерен сократить кабмин в два раза

Сейчас в правительстве 37 министров вместе с премьером, а может остаться 15–20

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

По информации Bloomberg, новый премьер-министр Канады Марк Карни может вдвое сократить число министров в своем кабинете, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Трюдо объявил о своей отставке с поста лидера Либеральной партии на фоне резкого падения рейтинга. В связи с этим он должен был покинуть и пост главы правительства, которым руководил с 2015 года.

9 марта внутри партии прошли выборы нового главы. Карни набрал 85% голосов и в связи с победой получил пост главы кабмина. Он приведет новое правительство к присяге в пятницу.

Пребывание Карни у власти может оказаться недолгим. Новому правительству нужно будет назначить парламентские выборы, в противном случае это сделает оппозиция через вынесение вотума недоверия. The Economist отмечал, что, судя по опросам, больше поддержки пока получают консерваторы, а не либералы, которых представляет Карни.

Карни в прошлом работал в банковской сфере: карьеру начал в Goldman Sachs и служил там 13 лет, после чего 5 лет занимал пост главы Банка Канады. В 2013-м стал первым небританским управляющим Банка Англии с момента основания в 1694 году и занимал этот пост до 2020-го. Затем занимался продвижением борьбы с изменениями климата в банковской сфере.

Политик уже высказался по поводу угроз президента США Дональда Трампа присоединить Канаду к Соединенным Штатам.

«Америка — это не Канада. Американцам нужны наши ресурсы, наша вода, наша земля, наша страна. Если бы им это [захват] удалось, они бы уничтожили наш образ жизни», — заявил Карни.

Трамп неоднократно называл Канаду 51-м штатом США, а Трюдо — ее губернатором. Бывший премьер также выступал против идеи о присоединении.

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо покинул палату общин вместе с креслом и показав язык.