Премьер Канады покинул свой пост с креслом в руках и показав язык

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо покинул палату общин вместе с креслом и показав язык. Этот момент запечатлело агентство Reuters, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

На фотографии политик идет, держа в руках кресло, смотрит прямо в камеру и показывает язык. Трюдо пошутил так после встречи со своим преемником Марком Карни.

Марк Карни — экс-глава Центробанка Канады. 10 марта он стал лидером правящей Либеральной партии и следующим премьер-министром. Он уже успел заявить, что Канада никогда не будет частью США «ни в каком виде».

Трюдо объявил о своей отставке в январе этого года. После десяти лет во главе правительства его рейтинг упал до низких значений. New York Post отметила, что премьер принял решение уйти «после того, как стало ясно, что он не сможет победить на следующих выборах».

В феврале президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в разговоре с ним в шутку предложил Канаде стать 51-м штатом США, чтобы избежать 25-процентных американских пошлин. Трюдо исключил такой вариант развития событий.