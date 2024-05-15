Новый район готов к посевной

На указанной площади планируется посеять 1 567 га зерновых, 1 049 га картофеля. 471 га займут овощные и бахчевые, а 5 142 га – масличные культуры.

Для посева зерновых хозяйствующими субъектами закуплено 176 тонн семян, также планируется приобретение 85 тонн семян подсолнечника, 13 тонн – однолетних и 12,6 тонны многолетних трав. Для получения государственной субсидии готовятся необходимые документы.

По информации пресс-службы акима области Абай, для определения сортовых и посевных качеств семенного материала в апреле направлено 280 проб семян на исследования в лабораторию АО «Казагроэкс». Для обеспечения урожайности хозяйства подали заявку на 1 005 тонн субсидируемых минеральных удобрений, это на 57% больше, чем в 2023 году.

Агроформирования Жанасемейского района активно готовят технику к весенним полевым работам.