Новый район готов к посевной Свежий выпуск 15 мая 2024 г. 3:39 91 Флора Левина В нынешнем году посевная площадь в Жанасемейском районе области Абай составит 14 700 га. Напомним, район был вновь образован согласно указу Главы государства 1 января 2024 года. фото из архива "КП" На указанной площади планируется посеять 1 567 га зерновых, 1 049 га картофеля. 471 га займут овощные и бахчевые, а 5 142 га – масличные культуры. Для посева зерновых хозяйствующими субъектами закуплено 176 тонн семян, также планируется приобретение 85 тонн семян подсолнечника, 13 тонн – однолетних и 12,6 тонны многолетних трав. Для получения государственной субсидии готовятся необходимые документы. По информации пресс-службы акима области Абай, для определения сортовых и посевных качеств семенного материала в апреле направлено 280 проб семян на исследования в лабораторию АО «Казагроэкс». Для обеспечения урожайности хозяйства подали заявку на 1 005 тонн субсидируемых минеральных удобрений, это на 57% больше, чем в 2023 году. Агроформирования Жанасемейского района активно готовят технику к весенним полевым работам. #область Абай #подготовка #посевная #урожай