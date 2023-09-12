Новый сезон

Статьи
84
Анна Владимирова

При аншлаге, под несмолкаемые овации и крики «Браво!» «Астана Опера» открыл новый сезон.

фото пресс-службы «Астана Опера»

Публике представили одну из лучших постановок – оперу «Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди на либретто Мухтара Ауэзова. Спектакль давно занял центральное место в афише столичного театра, а 5 лет назад за эту постановку «Астана Опера» был награж­ден Государственной премией РК.

Блистательную музыку двух композиторов, высокопрофессиональную работу главного дирижера театра, дирижера-постановщика спектакля Алана Бурибаева и прекрасное исполнение всех артистов в торжественный для коллектива день оценила министр культуры и информации РК Аида Балаева. После завершения спектакля глава ведомства поздравила «Астана Опера» с открытием XI театрального сезона и пожелала коллективу больших достижений и творческих успехов.

С заглавной партией блестяще справился в вокальном и актерском отношении знаменитый баритон Жанат Шыбыкбаев, Айдара, ученика Абая, исполнил известный тенор Меир Байнеш, которому удалось раскрыть эмоциональное состояние его героя и донести до зрителя его внутренние переживания. Замечательное сопрано Айгуль Ниязова показала в роли Ажар тонкую актерскую работу, ее голос был невероятно полетным. Партию Карлыгаш мастерски исполнила Татьяна Вицинская. А в роли Кокбая предстал талантливый Ержан Саипов. Болат Есимханов воплотил образ Сырттана, Талгат Галеев исполнил Жиренше. Азим – Беимбет Танарыков, Нарымбет – Рамзат Балакишиев, Мес – Хайдар Мустапин.

История романтичной и запретной любви двух молодых людей, тесно увязанная с утверждением вечных человеческих ценностей, привела в восторг и восхищение многих сидящих в зале. Слушатели не сдерживали слез в финальной сцене, стоя аплодировали мастерству артистов.

– Нам всегда казалось, что у оперы «Абай» есть лишь одно прочтение, но постановка «Астана Опера» доказывает обратное. Слушателям представили интерпретацию в духе независимого оперного искусства Казахстана. Преж­де всего хочу отметить филигранное звучание оркестра, в чем, несомненно, заслуга маэстро Алана Бурибаева. Дирижер-постановщик проделал огромную, кропотливую работу над текстом партитуры, поэтому выдающаяся музыка композиторов, вобравшая в себя отголоски национального фольклора, подлинные мелодии Абая Кунанбаева, звучала поистине впечатляюще, в ней отражалась глубокая драматургия. На мой взгляд, благодаря высочайшему уровню постановки, созвездию колоритных героев и новому взгляду на национальный шедевр, опера «Абай» смело вписывается в один ряд с бессмертными произведениями мировой классики, – поделился своими впечатлениями после окончания спектакля зритель Талгат Ибраев.

Работу с хором осуществил главный хормейстер театра – Ержан Даутов, балетмейстеры-постановщики – Турсынбек Нуркалиев, Галия Бурибаева, ассистент режиссера-постановщика – Еренбак Тойкенов, сценограф – выдающийся художник-сценограф современности Эцио Фриджерио, художник по костюмам – обладательница премии «Оскар» Франка Скуарчапино, директор оперной труппы – Азамат Желтыргузов.

#Астана #театр #опера #сезон #Астана Опера #опера Абай

Популярное

Все
У мавзолея Алаша-хана
Игры с прямыми конкурентами
В Атырауской области четыре аварийных и 11 трехсменных школ
Наши девушки в финале!
Работа над ошибками
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
А «безналом» – лучше!
Символ свободы
Немного денег – и вы бизнесмен?
«Дорожная карта» экономического и политического будущего
Когда сапожник без сапог
От преподавания к исследованию
Гемблинг без рекламы, или Как излечить казахстанцев от игромании
Казахстанские шахматистки завоевали "серебро" командного чемпионата мира
Задачи выполнены
Проезжайте, путь открыт!
О дремлющих долге и совести
"Облегченную" на 15 млн бюджетных тенге версию газопровода построили в Шымкенте
И сквер от бизнес-леди
Студентам – все условия
Перестрелка в кафе Алматы: о состоянии пострадавших рассказали в горздраве
Двух посетителей кафе ранили в перестрелке в Алматы
Навредила засуха, а теперь – дожди…
Креатив нынче в цене
Мусор-самозванец
Ряд задач поставили перед новым акимом Актюбинской области
Бизнесмены хотят платить за воду как пенсионеры
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
С толстой сумкой на ремне
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Познать дух казахского народа
В туристических зонах на Бухтарминском водохранилище годами не решается проблема с вывозом мусора
Клип на народный хит
Елдоса Коспаева с членами его группировки этапировали в Казахстан
Столичный забег
Необходима энергетическая стабильность
Избиение осужденного в колонии: как накажут начальника и сотрудников ДУИС
В лесах области Абай в сентябре распустились весенние цветы
Нота протеста
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Муза Каюма Мухамедханова
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции

Читайте также

Наука как образ жизни
«Акушеры нового»
В духе тюркской солидарности
За каменной стеной?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]