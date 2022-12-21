Новый спорткомплекс в Астане

Комплекс полностью отвечает всем лучшим мировым стандартам. Общая площадь объекта составляет более 3 700 кв. м. Основной зал (площадью 2 300 кв. м) в период соревнований будет принимать игры на 16 столах, а во время пов­седневных тренировочных занятий будут доступны 20 спортивных столов.

Центр оснащен профессиональным спортивным оборудованием всемирно известной китайской фирмы DHS, а также имеет специализированное напольное покрытие марки Enlio. Комплекс использует освещение 1 500 люкс. Трибуны позволяют разместить 416 зрителей. Помимо этого, инфраструктура центра включает в себя тренажерный зал, медицинский кабинет, тренерские и судейские комнаты, раздевалки, конференц-зал, кафетерий, магазин спортивного инвентаря и экипировки. Все это в совокупности позволяет проводить в ADD TABLE TENNIS CENTER ASTANA как республиканские, так и меж­дународные турниры под эгидой Международной федерации настольного тенниса (ITTF). У спортсменов есть все условия для проведения учебно-тренировочных сборов. Строительство объекта обошлось в 2 млрд 900 млн тенге. Инвестором выступил президент Респуб­ликанской федерации настольного тенниса Данияр Абулгазин.

В это же время в Алматинском центре настольного тенниса ADD завершился финальный тур Открытого командного чемпионата Казахстана во Второй и Третьей лигах.

Во Второй лиге приняли участие 11 команд, а победителем турнира стала сборная Костаная, которую представляли Айдын Альмагамбетов, Таир и Данияр Карпташаровы, Темирлан Балташ и Артем Сипачев. Второе и третье места заняли две шымкентские ­команды – «Сункар» и «Мартобе-ДЮСШ № 12». В Третьей лиге, где выступали уже 24 команды, сильнейшими признаны представители Восточно-Казахстанской области – Алибек Нарубаев, Алиби Шоманов, Сергей Коновалов, Кирилл Сотник, Анна Ясакова, Максим Мухин. Второй стала дружина из Уральска – «Арыстан», а на третью ступень пьедестала почета поднялась команда из Жетысая (Туркестанская область) под названием «Ак Алтын».