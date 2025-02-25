Новый способ лечения онкологических заболеваний внедрили в Семее

Здравоохранение,Наука
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Такой вид лечения уже получили десятки казахстанцев

Фото: скриншот видео / 24.kz

В Центре ядерной медицины и онкологии Семея внедряют новый способ диагностики и лечения злокачественных новообразований. С мастер-классом по тераностике к ним прибыли зарубежные коллеги, передаёт Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Термин «тераностика» происходит от сочетания двух слов – «терапия» и «диагностика». Это современный метод выявления и лечения онкологии с помощью радиофармацевтических препаратов. Можно сказать, что это одно из направлений радиойодтерапии, которую внедрили в Казахстане в 2021 году. Такой вид лечения уже получили десятки казахстанцев. В их числе жительница Семея Светлана Тюрина. Она говорит, что УЗИ-специалист выявил опухоль случайно во время планового обследования.

- Обнаружили метастатические лимфоузлы. То есть, это был уже не просто рак щитовидной железы, а уже были метастазы. Самое главное, что радиотерапию можно пройти здесь, в Семее. Были разные мысли. Как? Что? Где? Говорили, то препарата нет, то ещё что-то. Ехать в Россию. Но вы сами понимаете, это и время, и деньги. А здесь у нас такой шикарный центр, - поделилась жительница Семея Светлана Тюрина.

Врачи говорят, что препараты, которые используют в тераностике, безвредны. Изотоп выводится из организма уже через два часа после процедуры. При этом фармацевтический препарат производят в Семее.

- Фтор-ПСМА, так же как и любое диагностическое исследование, которое мы внедрили (как 18-фтордезоксиглюкоза), – это такой же препарат. У него период полураспада – всего 108 минут. Если пациенту ввели этот препарат, то через два часа он практически выводится из организма, - отмечает заместитель директора Центра по ядерной медицине и стратегическому планированию Баян Атантаева.

Чтобы провести мастер-класс для онкологов, в Семей прибыли специалисты из Нидерландов, Бельгии и Италии.

- Один из главных плюсов тераностики – это контроль эффективности терапии и индивидуальный подход к лечению. К тому же, препарат действует только на патологически изменённые клетки, не затрагивая здоровые. Мастер-класс продлится четыре дня. За этот период специалисты получат новый опыт в лечении онкологических заболеваний, - рассказал эксперт отдела ядерной медицины и диагностической визуализации МАГАТЭ Франческо Джаммариле.

 

#Семей #лечение #онкология #рак

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