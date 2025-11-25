Экибастуз уверенно идет к важной цели – выйти из категории моногородов. В октябре здесь запустили первый из трех планируемых ферросплавных заводов, а теперь тут действует и второй гигант этого профиля – ТОО «EkibastuzFerroAlloys».

При выходе на проектную мощность на этом заводе будут производить до 240 тыс. тонн высокомарочного ферросилиция FeSi75. Его используют для производства стали, чугуна и алюминиевых сплавов. Продукт востребован во всем мире, поэтому будет полностью уходить на экспорт. География планируемых поставок включает в себя более 50 стран пяти континентов, в том числе далекую Австралию.

Запуск EkibastuzFerroAlloys позволяет Казахстану занять вторую строчку в списке производителей ферросилиция в мире (после Китая), что укрепит позиции страны как одного из лидеров в глобальной металлургической отрасли.

На заводе уже запущены в работу четыре инновационные рудотермические электропечи мощностью 94,5 МВА каждая. Это оборудование последнего поколения, аналогов которому почти нет. Как рассказал генеральный директор предприятия Мадияр Данияров, объект действует по принципам зеленой металлургии и использует наилучшие доступные экологические технологии.

– Уровень газоочистки достигает 99,8 процента. Все выбросы проходят через многоступенчатую систему фильтрации. Улавливаемая пыль перерабатывается в ценный побочный продукт – микрокремнезем, который также экспортируется на мировые рынки. Такая модель позволяет свести воздействие на окружающую среду к минимуму и делает предприятие одним из самых экологичных в своем классе, – пояснил Мадияр Данияров.

При этом уровень казахстанского содержания на предприятии составляет 96%, что говорит о высокой степени локализации и доверии к отечественным производителям.

Глава государства, оценивая значимость подобных проектов, подчеркнул их вклад в развитие страны: «Чтобы государство было сильным, прежде всего должны быть сильными наши регионы. Мы считаем важным превращение Казахстана в страну с развитой промышлен­ностью». Запуск нового завода служит прямым подтверждением этих слов. Работа нового предприятия станет мощным импульсом для развития регио­на, его экономического роста.

Выступая на торжественном запуске завода, аким Павлодарской области Асаин Байханов подчеркнул, что EkibastuzFerroAlloys открывает новую страницу в истории индуст­риального Экибастуза: город, традиционно ассоциируемый с энергетикой и угледобычей, сегодня превращается в многоотраслевой промышленный центр, где сочетаются энергия, металлургия, машинострое­ние и цифровые технологии.

Мощный ферросплавный завод – стратегически важный проект, отвечающий ключевым задачам, обозначенным Президентом страны, – это переориентация экономики с экспорта сырья на ускоренное наращивание потенциала перерабатывающей отрасли и создание новых драйверов регионального экономического роста.

– Это еще один шаг к созданию на территории нашего региона полноценного металлургичес­кого кластера и началу нового этапа индустриального развития области, способного вывести Казахстан в число мировых лидеров по производству ферросплавов, – отметил Асаин Байханов.

Проект EkibastuzFerroAlloys с объемом инвестиций в 92 млрд тенге реализовывался с 2022 по 2025 год и стал ключевым элемен­том плана развития Экибастуза. На этапе строительства предприятие обеспечило занятость для 1,5 тыс. человек. После запуска создано около 800 постоянных рабочих мест с достойной заработной платой и возможностями профессионального роста.

Благодаря привлекаемым в регион инвестициям и запус­ку новых прорывных производств Павлодарская область планирует к 2027 году достичь финансовой самодостаточнос­ти, отказавшись от получения республиканских субвенций, и в дальнейшем получить статус региона-донора.