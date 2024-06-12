Новый цифровой документ доступен в мобильном приложении eGov Mobile

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Аттестат об основном среднем и общем среднем образовании теперь можно найти в новом сервисе Bilim в мобильном приложении eGovMobile, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения

«Уже с этого года аттестаты выпускников школ будут доступны в цифровом формате. Для этого в мобильном приложении eGovMobile необходимо пройти на новый сервис Bilim, где в разделе «Мои дети» будут доступны цифровые документы несовершеннолетних для родителей или законных представителей», — отметила и. о. директора департамента цифровизации Майра Маралбаева.

Напомним, месяц назад Минпросвещения запустило новый сервис Bilim в мобильном приложении eGovMobile, который включает несколько разделов, содержащих информацию об образовании и цифровые документы.

Кроме того, ранее в приложении стали доступны дипломы колледжей с QR-кодом.

Напомним, в мобильном приложении eGovMobile был запущен новый цифровой документ «Информация об образовании». Также стало известно, что пилотный проект по предоставлению рабочей квалификации старшеклассникам на базе колледжей заработал во всех регионах Казахстана. Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на заседании правительства в 2022 году заявил, что планируется выдавать аттестаты и дипломы по QR-коду в цифровом формате.