Новый цифровой документ доступен в мобильном приложении eGov Mobile

Образование, Цифровизация, Госуслуги
125
Дана Аменова
Корреспондент

Аттестат о среднем образовании пополнил перечень цифровых документов

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Аттестат об основном среднем и общем среднем образовании теперь можно найти в новом сервисе Bilim в мобильном приложении eGovMobile, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения

«Уже с этого года аттестаты выпускников школ будут доступны в цифровом формате. Для этого в мобильном приложении eGovMobile необходимо пройти на новый сервис Bilim, где в разделе «Мои дети» будут доступны цифровые документы несовершеннолетних для родителей или законных представителей», — отметила и. о. директора департамента цифровизации Майра Маралбаева.

Напомним, месяц назад Минпросвещения запустило новый сервис Bilim в мобильном приложении eGovMobile, который включает несколько разделов, содержащих информацию об образовании и цифровые документы.

Кроме того, ранее в приложении стали доступны дипломы колледжей с QR-кодом. 

Напомним, в мобильном приложении eGovMobile был запущен новый цифровой документ «Информация об образовании». Также стало известно, что пилотный проект по предоставлению рабочей квалификации старшеклассникам на базе колледжей заработал во всех регионах Казахстана. Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов на заседании правительства в 2022 году заявил, что планируется выдавать аттестаты и дипломы по QR-коду в цифровом формате. 

 

 

#документ #аттестат #EGov Mobile #приложение

Популярное

Все
Преодоление. Пять лет созидания
Семейный психолог, руководитель психологического центра и НПО «Мое возрождение» Альвина ЮСУПОВА говорит о том, как сохранить семью
Признать БВУ соучастниками мошеннических схем предлагают юристы
Остановка по требованию аудита
Семнадцать видов вторсырья принимали на экоакции, посвященной Всемирному дню окружающей среды
Свыше 151 млн тенге выплачено фермерам Приуралья за погибших во время паводка сельхозживотных
Привели в порядок окраину
Отряд «Жасыл ел» привлекут к строительству домов для пострадавших от паводков
20 процентов или шанс на жизнь?
Посевную кампанию завершают фермеры Северного Казахстана
Впустите радость в свою жизнь!
Объединяя усилия: ГЧП призвано органично дополнять реформы в сфере привлечения инвестиций
Быть сильными, ловкими, смелыми
Учат быть солдатом
Бег делает мир чище и добрее
Чистоте в городах мешает мусор в головах
Еще одна напасть – саранча
Второй хлеб заявил о себе на полях
В Усть-Каменогорске представили научное наследие Алтая Аманжолова
Акцию «Обменяй мусор на подарок» провели в парке Караганды
Консолидация и развитие
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Дело Бишимбаева: Брат Салтанат Нукеновой рассказал о подготовке к апелляционному суду
Делегация Penn State прибыла в Казахстан для переговоров с Satbayev University
Знание государственного языка сыграло для Марины Сахаровой судьбоносную роль
Для бабушки она всегда құлыншақ и ботақан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса
Аида Балаева рассказала о создании Казахстанского культурного центра в Пекине
В Актюбинской области отремонтируют 866 км автодорог
Касым-Жомарт Токаев подарил реанимобиль НКЦЭМ
Дистанционная работа: быть или не быть?
Яркий мотопробег и выступления парашютистов создали праздничную атмосферу в Алматинской области
Карина Мамаш заявила об угрозах от родственников мужа–дипломата
95-й сезон Алматинского ипподрома обещает стать самым зрелищным
Массовые нарушения выявлены в системе образования
Кого винить, если у поварихи маникюр, а школьная посуда – в трещинах?
Без вести пропавшая студентка колледжа нашлась в Акмолинской области
Президент ознакомился с ходом строительства нового корпуса ННОЦ
Председатель Мажилиса назвал обоснованной критику в адрес правительства
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Международный день музеев отмечается в Казахстане
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Триумф и трагедия казахских баев
Костанайские археологи бьют тревогу
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
В целях ускорения реформ и улучшения бизнес-климата
У Ватикана есть процедура для проверки сообщений о сверхъестественном
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Олжасу Сулейменову – 88 лет!
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Учащиеся лицея № 5 имени Панфилова стали членами Международного Панфиловского движения
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения

Читайте также

Процесс получения визы США изменили в Казахстане
Универсиада по геологии впервые проводится в Казахстане
На 60 тысяч мест увеличили госзаказ для обучения в колледжа…
Впервые Elsevier будет издавать казахстанский научный журнал

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]