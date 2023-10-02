Новый вид "помогаек" завелся в Казахстане

Мошенники предлагают посреднические услуги по банкротству казахстанцам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КГД.

Фото: Kazpravda.kz

Как известно, с 3 марта 2023 года в Казахстане начался прием заявлений от граждан на банкротство.

Заявление на внесудебное банкротство (по долгам перед финансовыми организациями на не более чем 5,5 млн тенге) казахстанцы могут подать, не приходя в ЦОНы, через портал электронного правительства (eGov.kz.), в мобильном приложении e-Salyq Azamat или eGov mobile. Это абсолютно бесплатно.

«Вместе с тем участились случаи, когда мошенники предлагают за денежное вознаграждение посреднические услуги для оформления документов и помощи в признании банкротом.

Напоминаем, что для признания банкротом во внесудебном порядке нужно просто подать электронное заявление.

Консультацию можно получить по номеру 1414 или в Telegram-чате https://t.me/SalyqBot. Также можно обратиться к операторам ЦОНов или сотрудникам органов государственных доходов, которые бесплатно разъяснят порядок применения процедуры», – отметили в КГД.

Информация о порядке прохождения процедуры банкротства есть на сайтах министерства финансов РК, комитета госдоходов. Инструкция по подаче заявления доступна здесь.