Общество

«Ну как не порадеть родному человечку?..»

Любовь Доброта, Туркестан

Грибоедовская цитата, в полной мере отражающая ущербность семейственности, кумовства, протекционизма, по-прежнему актуальна.

Видимо, по классику сверял свои действия и бывший руководитель отдела по регистрации и земельному кадастру госкорпорации «Правительство для граждан». Экс-клерк незаконно согласовал проекты 18 земельных участков, принадлежавших одному владельцу. При этом он не стал утруждаться выездом на местность, чтобы проверить границы, проникшись симпатией и поверив на слово собственнику наделов.

В итоге конфигурация земельных участков была изменена, а затем и утверждена в отделе земельных отношений акимата Туркестана. По документам получилось, что произошла накладка земли, принадлежащей частному лицу, на территорию, где планировалось строительство водозаборной башни. А раз так, то акимат вынужден выкупать землю у собственника, чтобы возвести социальный объект. Фактически же никакой накладки не было, а утвержденные документы служили основанием для выплаты компенсации мнимому собственнику земли.

Сумма получилась огромная – более 120 млн тенге, направленных на компенсацию из бюджета города. Именно так оценили земельный надел площадью в три гектара, включенный в перечень недвижимого имущества, необходимого для государственных нужд.

Нарушение земельного законодательства выявили прокуроры в ходе проверки. И хотя правонарушение совершено было два года назад, надзорный орган внес протест на незаконные постановления акимата. После тщательного изучения они были отменены, а в городской суд поступил иск о взыскании суммы компенсации.

Решением Туркестанского городского суда договор о выплате компенсации между отделом земельных отношений и гражданином С. Атабаевым расторгнут. Суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу государства незаконно выплаченные 121,5 млн тенге. Кроме компенсации ему придется оплатить также сумму госпошлины – один миллион 215 тысяч тенге.

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