Нурсултан Назарбаев посетил парк культуры и отдыха в Темиртау

Президент
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В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ознакомился с результатами работ по реконструкции городского парка культуры и отдыха Темиртау в рамках программы "Рухани жаңғыру", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства осмотрел сооружения, возведенные на территории парка за счет внебюджетных средств.



Кроме того, Нурсултан Назарбаев посетил театрализованное представление, повествующее об истории города в 50-60-е годы прошлого века.

Во время посещения Елбасы встретился и побеседовал со своими соратниками и бывшими коллегами по металлургическому комбинату.


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