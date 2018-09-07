Нурсултан Назарбаев посетил парк культуры и отдыха в Темиртау

В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ознакомился с результатами работ по реконструкции городского парка культуры и отдыха Темиртау в рамках программы "Рухани жаңғыру", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства осмотрел сооружения, возведенные на территории парка за счет внебюджетных средств.
Кроме того, Нурсултан Назарбаев посетил театрализованное представление, повествующее об истории города в 50-60-е годы прошлого века.
Во время посещения Елбасы встретился и побеседовал со своими соратниками и бывшими коллегами по металлургическому комбинату.