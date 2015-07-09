Нурсултан Назарбаев прибыл в Башкортостан на саммиты БРИКС и ШОС

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сегодня прибыл в Уфу для участия в мероприятиях в рамках саммитов БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Нурсултан Назарбаев прибыл в г. Уфу Республики Башкортостан для участия в мероприятиях в рамках встречи лидеров БРИКС и заседании Совета глав государств – членов ШОС", – говорится в официальном сообщении.
В рамках визита также запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что темой разговора лидеров двух стран станет сфера энергетики. Ожидается, что Назарбаев и Путин обсудят реализацию совместных проектов по освоению углеводородов северной части Каспийского моря, строительство в Казахстане АЭС и сотрудничество в космической отрасли.
Напомним, что сегодня в Уфе стартует официальная программа саммитов БРИКС и ШОС. Главы стран – участниц объединений обсудят развитие сотрудничества в промышленности, финансах, сфере технологий, запуск нового Банка развития и пула валютных резервов, а также актуальные международные проблемы.