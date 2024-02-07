«Сменился премьер, но это не повод для успокоения»: Токаев обозначил задачи Кабмину

Президент, Правительство
126
Гульмира Кунапия
корреспондент

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подвел итоги ушедшего года на расширенном заседании правительства, передает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба президента РК

По его словам, в прошлом году удалось сохранить позитивную динамику развития страны.

– Сегодня мы подведем итоги ушедшего года и обозначим актуальные задачи на ближайшую перспективу. В целом, в прошлом году рост национальной экономики составил 5,1%. Самое главное, нам удалось сохранить позитивную динамику развития страны. В этом значительная заслуга предыдущего правительства. Вчера я поблагодарил бывшего премьер-министра Алихана Смаилова, – отметил Токаев.

Однако, по словам президента, это не повод для самоуспокоения, поскольку предстоит много работы.

– Нужен новый импульс деятельности правительства. Перед ним стоит четкий целевой ориентир – увеличение экономики к 2029 году до 450 миллиардов долларов. Для этого ВВП страны должен ежегодно расти на уровне минимум 6%, - указал глава государства.

При этом, как он отметил, важно, чтобы макроэкономические показатели обеспечивали опережающий рост реальных доходов граждан.

- Однако, чтобы совершить качественный рывок в развитии, требуются продуманные и решительные действия, - добавил Токаев. 

#Токаев #экономика #Правительство #заседание #итоги #задачи

Популярное

Все
Платежный переполох
К традиционным зимним забавам уральцев добавилось катание на оленьей упряжке
Огонь уничтожил все
Рожденный в степи знаменосец Победы
Мир, полный лжи
Стажировка за границей по программе «Болашақ» для молодого врача стала основой профессионального и карьерного роста
Наурыз как событие нового формата
Ниже некуда!
Любовь без предрассудков
Авторынок Казахстана: прорыв после стагнации
...И мусор сгодится
Деньги для снижения износа
Welcome to Kazakhstan!
Принципиальность и дисциплина
Ночь. Прошлое. Стихи...
Не растерять бесценное наследие
Не без неожиданностей
Созвездие талантов
Сформирован пул проектов
Мукомольный заработал вновь
Зеленский позвонил Токаеву
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
Ержан да Татьяна
Если в сердце живет любовь
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
С позиций не отступили
Машина времени: сюрприз из прошлого обнаружил при ремонте казахстанский фотограф
Кто и какие стоматологические услуги может получить по ОСМС в Астане
Путеводная звезда
«Здесь живу, работаю, говорю»
Оперетта «Мадемуазель Нитуш» зазвучала на казахском языке в Астане
26 машин попали в ДТП на трассе в Жамбылской области
Как развивать возобновляемые источники энергии в Казахстане, рассказали эксперты
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи
Закладчика «синтетики» задержали с поличным в Акмолинской области
Аким Астаны о недобросовестных застройщиках: «Продали воздух»
Утечку номеров телефонов прокомментировали в Минцифры
Маулен Ашимбаев выступил с лекцией перед слушателями школы аналитики
Пытавшегося сбежать подозреваемого задержали в Алматы

Читайте также

Токаев: Ожидается, что нынешний год тоже будет засушливым
В два раза увеличить финансирование сельского хозяйства пор…
Президент высказался о вовлечении пенсионных активов в экон…
Касым-Жомарт Токаев: Просто увеличивать налоги нельзя

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]