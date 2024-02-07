«Сменился премьер, но это не повод для успокоения»: Токаев обозначил задачи Кабмину

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подвел итоги ушедшего года на расширенном заседании правительства, передает Kazpravda.kz
По его словам, в прошлом году удалось сохранить позитивную динамику развития страны.
– Сегодня мы подведем итоги ушедшего года и обозначим актуальные задачи на ближайшую перспективу. В целом, в прошлом году рост национальной экономики составил 5,1%. Самое главное, нам удалось сохранить позитивную динамику развития страны. В этом значительная заслуга предыдущего правительства. Вчера я поблагодарил бывшего премьер-министра Алихана Смаилова, – отметил Токаев.
Однако, по словам президента, это не повод для самоуспокоения, поскольку предстоит много работы.
– Нужен новый импульс деятельности правительства. Перед ним стоит четкий целевой ориентир – увеличение экономики к 2029 году до 450 миллиардов долларов. Для этого ВВП страны должен ежегодно расти на уровне минимум 6%, - указал глава государства.
При этом, как он отметил, важно, чтобы макроэкономические показатели обеспечивали опережающий рост реальных доходов граждан.
- Однако, чтобы совершить качественный рывок в развитии, требуются продуманные и решительные действия, - добавил Токаев.