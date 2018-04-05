Нужно готовиться заранее – Назарбаев о газификации Астаны
Анастасия Прилепская
На совещании по вопросам развития Астаны Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал ряд поручений по вопросам газификации, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"По газификации Астаны все работаем, автобусы переводите на газ постепенно. Я уже объявил и думаю: через максимум два года мы газ притащим сюда. Но надо заранее готовиться, делать разводки по городу. Это непростой вопрос. Магистральный газопровод придет, а как расфасовать по людям? Давайте сейчас будем совместно работать", – сказал Глава государства.
Напомним, в Казахстане планируется строительство газопровода "Сарыарка" для газификации центральных и северных регионов, в том числе столицы. На первом этапе планируется строительство магистрального газопровода по маршруту Кызылорда – Жезказган – Караганда – Астана протяженностью 1081 км. Проект планируется завершить к концу 2019 года.
На втором этапе предусмотрено доведение газовой магистрали от Астаны до Кокшетау, на третьем – до Петропавловска.
Завершающий, четвертый этап предусматривает строительство компрессорных станций "Жезказган" и "Темиртау".