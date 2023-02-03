Нужно максимально сконцентрироваться на устранении торговых барьеров в ЕАЭС – Смаилов

Международное сотрудничество, Правительство, Экономика
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По словам премьер-министра, все еще сохраняются элементы таможенного контроля на внутренних границах, отсутствует национальный режим в госзакупках, широко применяются санитарные, ветеринарные и другие ограничения. Все это не дает бизнесу в полной мере ощутить преимущества ЕАЭС.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Предложения по дальнейшему укреплению сотрудничества стран ЕАЭС в приоритетных отраслях экономики озвучил премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании Евразийского межправительственного совета в «расширенном» составе, прошедшем в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

В мероприятии приняли участие премьер-министры Армении Никол Пашинян и Беларуси – Роман Головченко, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров, председатель Правительства России Михаил Мишустин, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, а также представители государств-наблюдателей ЕАЭС: премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и посол Кубы в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья.

В своем выступлении Алихан Смаилов отметил положительную динамику экономических показателей Организации по итогам прошлого года. Так, объем промышленного производства составил $1,5 трлн, в том числе в Казахстане – более $100 млрд с ростом на 1,1%. Кроме того, более чем на 5% вырос объем выпуска сельскохозяйственной продукции (в РК – свыше 9%).

«Вместе с тем, считаю, что данные показатели не соответствуют реальному потенциалу Евразийского экономического союза. Нам необходимо максимально сконцентрироваться на практической реализации мероприятий Стратегии развития до 2025 года и Договора о ЕАЭС. В первую очередь – это устранение барьеров во взаимной торговле», — сказал он.

По словам премьер-министра, в данном направлении все еще сохраняются элементы таможенного контроля на внутренних границах, фактически отсутствует национальный режим в госзакупках, широко применяются санитарные, ветеринарные и другие ограничения. Все это не дает бизнесу в полной мере ощутить преимущества ЕАЭС.

В этой связи придать импульс развитию транзитного потенциала и укреплению кооперационных связей может формирование бесшовных торговых потоков на пространстве Союза, а также ускоренная автоматизация информационного обмена.

Алихан Смаилов подчеркнул, что в целом дальнейшее развитие евразийской экономической интеграции Казахстан видит в создании и реализации конкретных экономических проектов. При этом, по его мнению, нужно уделить достаточное внимание договоренностям в области судоходства, транзита, доступа к инфраструктуре, цифровизации госзакупок, а также полноценного функционирования рынков алкоголя и табака.

«Это далеко не полный перечень вопросов, которые требуют решения», — отметил он.

Премьер-министр также обозначил важность принятия системных мер по обеспечению доступности продуктов питания для населения. Это особенно актуально в условиях разрыва производственных цепочек и небывалых заморозков в странах-поставщиках ранних овощей и фруктов, что уже привело к существенному росту цен на рынках продтоваров.

«Нужно фокусироваться на создании и финансировании совместных проектов по производству продуктов питания. В частности, тепличных хозяйств, откормочных площадок, торговой и складской инфраструктуры. Применяемые при этом фитосанитарные, ветеринарные и технические меры не должны создавать искусственных барьеров во взаимной торговле», — подчеркнул Алихан Смаилов.

Кроме того, по его словам, на фоне структурных изменений торговли стран ЕАЭС необходимо решать вопросы ускоренного перемещения товаров внутри Союза без лишних формальностей. В качестве примера глава Правительства привел казахстанскую систему прослеживаемости товаров.

«В этой связи предлагаем предоставить возможность доплаты разницы сумм таможенных пошлин в отношении казахстанских изъятий. Отмечу, что такая возможность предусмотрена у других стран. Это, в том числе, даст дополнительные поступления в виде распределяемых таможенных пошлин. Прошу комиссию проработать данный вопрос», — сказал премьер-министр.

В заключение Алихан Смаилов призвал страны Союза ускорить интеграцию национальных информсистем, что позволит снять значительную часть барьеров во взаимной торговле и активизировать процессы транзита и внешней торговли.

«Мы создали ЕАЭС как открытое, равноправное интеграционное объединение, основанное на поиске компромиссных взаимовыгодных решений. Уверены, что реализация фундаментальных принципов Объединения в полной мере позволит использовать совместный потенциал для повышения благосостояния народов наших стран», — заключил он.

По итогам заседания ЕМПС главы правительств стран ЕАЭС подписали ряд документов касательно обеспечения устойчивого экономического развития, осуществления ускоренных железнодорожных и мультимодальных перевозок продовольствия, развития интегрированной информационной системы и др.

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