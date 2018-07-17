О нарушениях коллекторами законодательства рассказали в Нацбанке РК

Общество
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О взаимодействии коллекторских агентств с должниками банков и микрофинансовых организаций и о выявленных во втором квартале 2018 года нарушениях рассказали в Национальном банке, сообщает Kazpravda.kz.

2 июня прошлого года были приняты законы "О коллекторской деятельности" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам коллекторской деятельности".

Согласно закону "О коллекторской деятельности" коллекторское агентство – юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, включенное в реестр. Деятельность коллекторского агентства направлена на досудебные взыскания и урегулирование задолженности, а также на сбор информации, связанной с задолженностью. Коллекторская деятельность осуществляется на основании договора о взыскании задолженности.

По состоянию на 10 июля 2018 года учетную регистрацию в Национальном банке прошли 104 коллекторских агентства.

Основные жалобы в отношении коллекторов связаны с нарушением порядка взаимодействия с должником.

Во 2-ом квартале 2018 года по итогам рассмотрения обращений в отношении пяти коллекторских агентств – "Коллекторское агентство "Дельта М Казахстан", ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс", ТОО "Коллекторское агентство" Национальная служба взыскания", ТОО "Коллекторское агентство "ПАРИТЕТ", ТОО "Коллекторское агентство "Legal Collection" применены ограниченные меры воздействия в виде письменного предписания за нарушения:

– осуществление недобросовестных действий при взаимодействии с должником ("Коллекторское агентство "Дельта М Казахстан", ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс", ТОО "Коллекторское агентство "Национальная служба взыскания");

– подпункта 14) пункта 1 статьи 15 Закона, согласно которому коллекторское агентство обязано фиксировать процесс взаимодействия с должником с помощью средств аудио- или видеотехники в помещениях коллекторского агентства (филиала, представительства) по месту его нахождения и хранить материалы аудио-и (или) видеозаписи в течение шести месяцев с даты взаимодействия с должником и (или) его представителем (ТОО "Коллекторское агентство "ПАРИТЕТ");

– при первичном контакте с должником не сообщена вся необходимая информация, а именно наименование коллекторского агентства, номер учетной регистрации в реестре коллекторских агентств, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица, которое осуществляет взаимодействие с должником ("Коллекторское агентство "Дельта М Казахстан", ТОО "Коллекторское агентство "Эксперт Плюс", ТОО "Коллекторское агентство "Legal Collection").

В Нацбанке также напомнили, что законом запрещены следующие недобросовестные действия коллекторских агентств:
– распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию лица, с которым взаимодействует коллекторское агентство, либо разглашение сведений, которые могут причинить имущественный вред интересам данных лиц;

– совершение противоправных действий, посягающих на права и свободы лица, с которым взаимодействует коллекторское агентство, ставящие под угрозу их жизнь и здоровье, а также повлекшие причинение данному лицу имущественного и иного вреда;

– оказание давления путем угрозы применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества должника и (или) его представителя, и (или) третьих лиц, оскорбления, мошенничества, подлога документов, шантажа, принуждающее должника к выполнению обязательств по ДБЗ или договору о предоставлении микрокредита;

– введения лица, с которым взаимодействует коллекторское агентство, в заблуждение относительно размера, характера и оснований возникновения задолженности;

– принятие коллекторским агентством денег (в наличной или безналичной форме), а также иного имущества в счет погашения задолженности;

– требования со стороны коллекторского агентства о погашении задолженности иным имуществом, кроме денег;

– разглашение коммерческой или иной охраняемой законами РК тайну, полученной от кредитора и (или) его представителя, и (или) третьих лиц.

В случае нарушения прав необходимо обратиться в Нацбанк или его филиалы.

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