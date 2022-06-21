Общество
О необычной атмосфере Национального курултая рассказала одна из участниц
Михаил Тё

Навстречу добрым переменам

От прошедшего Национального курултая у руководителя ОО «Молодежное общество инвалидов», члена общественного совета Жамбылской области, депутата таразского городского маслихата Айгерим Даулетбаевой осталась масса впечатлений.

Во-первых, для нее стало приятной неожиданностью включение в представительный состав курултая. Как призналась Айгерим Даулетбаева, это честь и одновременно ответственность представлять целый регион в новой масштабной структуре, на которую возлагаются огромные надежды. Во-вторых, ее поразила сама организация.

– Все прошло в необычном формате – так, как если бы это было в древние времена, – считает представительница Жамбылской области. – На широком степном просторе новой Улытауской области раскинулись шатры. Как и в далекую эпоху, люди съезжались со всех уголков страны, чтобы обсудить важнейшие вопросы.

Яркое солнце, свежий ветер и сильная энергетика сакрального места, где когда-то провозглашались ханы и принимались судьбоносные решения, создавали хороший деловой настрой и придавали дополнительную атмосферу важности встрече, которая стала очередным историческим шагом для Казахстана. В стране идет реформирование сложившейся политической системы, проведен республиканский референдум по внесению поправок в Основной закон государства.

– Примечательно, что в состав Национального курултая вошли не только депутаты или госслужащие, но и люди абсолютно разных профессий и возрастов – те, кто радеет за судьбу страны, кому небезразлично, как и в каком направлении она будет развиваться. Я встретила историков, юристов, общественных деятелей, врачей, педагогов… Это люди, которые знают проблемы в своих сферах не понаслышке, – подчеркнула моя собеседница.

Как сказал Президент страны, услышан будет каждый. И в первую очередь интересуют предложения и идеи по укреплению единства народа. Будут учтены как мнения аксакалов, бесценный опыт активного среднего поколения, так и свежие идеи современной молодежи.

– На собрании поднималось много актуальных вопросов. Они были связаны с современным образованием, действующей системой здравоохранения, развитием культуры, социальным обеспечением... Меня особо тронуло выступление алматинского представителя, который говорил о том, что простые люди, которые не равнодушны к чужому горю, жертвуют своими сбережениями, собирают на лечение инвалидов огромные суммы – до миллиарда тенге. На самом деле это дорогого стоит. Верю, что с созданием курултая в целом в лучшую сторону изменится и жизнь лиц с инвалидностью, – поделилась участница курултая.

Айгерим Даулетбаеву обрадовало, что Глава государства отметил высшей степенью отличия заслуги известного поэта Мухтара Шаханова, который тоже стал членом Национального курултая. Это на самом деле заслуженная награда, считает она.

– Все собравшиеся искренне, со слезами на глазах радовались за достойного человека, перенесшего немало трудностей за последние 20 лет. В кулуарах мы обсуждали это событие, и все отметили, что Президент сделал то, что желали акыну многие, – призналась представительница Жамбылской области.

Она гордится тем, что постепенно повышается статус государственного языка, о чем говорил Президент страны Касым-Жомарт Токаев. В ходе заседания приведено немало примеров продвижения языка Абая на международном уровне.

По мнению Айгерим Даулетбаевой, хорошая идея была предложена Главой государства по созданию мобильного приложения Qurultay. Оно станет незаменимым помощником и рабочей платформой для членов Национального курултая. Пользуясь им, любой житель республики сможет написать о злободневных проблемах, которые беспокоят его, а также поделиться личным опытом, выдвинуть конструктивные предложения.

– Все они будут рассмотрены, ни одно не останется без внимания, – заверила моя собеседница. – Курултай дает возможность выразить свое мнение каждому гражданину Казахстана. Мы получили доступ практически к прямому общению с руководством республики, что сможет снизить социальную напряженность, избежать недопонимания в обществе и даже возможных конфликтов на этой почве. Ведь всегда можно все решить мирным путем, за столом переговоров

Курултай – это совсем другой уровень общения между народом и властью.

– Уверена, что Национальный курултай действительно может изменить многое в стране, а самое главное – укрепить единство и согласие в обществе, повысить качество жизни населения. Эти изменения уже в ближайшей перспективе сможет ощутить каждый, но для этого, как подчеркнул Глава государства, включиться в большую и непростую работу должны все граждане, – резюмировала Айгерим Даулетбаева.

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