О новой схеме мошенников предупредили в КГД

Общество
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Искакова Айдана
корреспондент

По из данным, мошенники через мобильное приложение Каспи банка направляют фейковые сообщения

Фото: Kazpravda.kz

О новой схеме мошенников предупредили в комитете госдоходов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящее время в социальных сетях распространяется информация с предупреждением об активации мошенников, которые через мобильное приложение Каспи банка направляют фейковые сообщения (ложные уведомления) об исполнении налогового обязательства следующего содержания: «Выставлен счет для оплаты налоговой задолженности» с вкладкой «оплатить», при нажатии вкладки списываются денежные средства с банковских счетов налогоплательщиков без подтверждения оплаты», - сообщили в ведомстве.

В связи с этим комитет государственных доходов, во избежание несанкционированных списаний денежных средств, при получении сообщений о налоговой задолженности в мобильных приложениях БВУ, рекомендует проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам, которые можно уточнить посредством следующих мобильных приложений:

- АО «Каспи банк» (в сервисе «Все платежи» → «Штрафы и налоги» → «Налоги» → «Долги по налогам» → «Проверить»);

- «Халык банк» (в сервисе «Все платежи» → «Налоги, штрафы, услуги ЦОН» → «Налоги» → «Оплата налоговой задолженности (транспорт, земля и имущество)» → «Проверить»);

- «e-Salyq Azamat» (во вкладке «Электронные сервисы» → «Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам» → «Ввести ИИН» → «Найти»).

«Уплата законно установленных налогов, сборов и иных обязательных платежей является долгом и обязанностью каждого. При этом, будьте бдительны, не дайте себя обмануть мошенникам», - добавили в пресс-службе.

#налоги #КГД #обман #мошенники #Каспи #приложения #БВУ

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