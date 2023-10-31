О новой схеме мошенников предупредили в КГД

По из данным, мошенники через мобильное приложение Каспи банка направляют фейковые сообщения
О новой схеме мошенников предупредили в комитете госдоходов, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В настоящее время в социальных сетях распространяется информация с предупреждением об активации мошенников, которые через мобильное приложение Каспи банка направляют фейковые сообщения (ложные уведомления) об исполнении налогового обязательства следующего содержания: «Выставлен счет для оплаты налоговой задолженности» с вкладкой «оплатить», при нажатии вкладки списываются денежные средства с банковских счетов налогоплательщиков без подтверждения оплаты», - сообщили в ведомстве.
В связи с этим комитет государственных доходов, во избежание несанкционированных списаний денежных средств, при получении сообщений о налоговой задолженности в мобильных приложениях БВУ, рекомендует проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам, которые можно уточнить посредством следующих мобильных приложений:
- АО «Каспи банк» (в сервисе «Все платежи» → «Штрафы и налоги» → «Налоги» → «Долги по налогам» → «Проверить»);
- «Халык банк» (в сервисе «Все платежи» → «Налоги, штрафы, услуги ЦОН» → «Налоги» → «Оплата налоговой задолженности (транспорт, земля и имущество)» → «Проверить»);
- «e-Salyq Azamat» (во вкладке «Электронные сервисы» → «Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам» → «Ввести ИИН» → «Найти»).
«Уплата законно установленных налогов, сборов и иных обязательных платежей является долгом и обязанностью каждого. При этом, будьте бдительны, не дайте себя обмануть мошенникам», - добавили в пресс-службе.