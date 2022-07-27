О погоде по Казахстану на 28-30 июля рассказали синоптики

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 28-30 июля, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, метеорологические условия в северной части Казахстана уже начали ухудшаться. Виной тому стал атмосферный фронт, который разделил территорию республики на жаркий юг и прохладный север.

"Постепенное перемещение фронтального раздела вызовет в северной половине, затем на востоке, юго-востоке страны обильные дожди с грозами, усилением ветра, местами возможен град. Все это способствует понижению показания дневных термометров на севере и ослаблению жары в южной половине страны", - отметили синоптики.

В дневные часы ожидается понижение температуры воздуха:

- на северо-западе, севере Казахстана днем от +20+30°С до +15+25°С,

- в центре страны от +25+33 °С до +18+27°С,

- в восточных областях спад жары от +25+35°С до +19+29°С,

- на юге, юго-востоке Казахстана от +30+39°С до +25+36°С,

- в западных регионах республики температура воздуха будет в пределах +28+35°С.