Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Общество
О погоде по Казахстану на 3-5 мая рассказали синоптики

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 3-5 мая, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, казахстанцев снова ожидают похолодание и дожди.

"Северо-западный антициклон, который уже вызвал понижение температуры воздуха на западе страны, продолжит дальнейшее свое смещение на северо-западные, северные, центральные регионы республики. Столбики термометров здесь в ночные часы опустятся до 6 мороза - 5 тепла, на юге Карагандинской области 10-15 тепла, днем до 7-23 тепла. Ночью и утром ожидается туман", - проинформировали синоптики.

Что же касается южной половины Казахстана, то здесь, под влиянием Южного циклона, пройдут дожди, местами сильные дожди, гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

Под влиянием циклона из районов Обской губы ближе к 5 мая, на большей части страны, ожидается неустойчивый характер погоды, соответственно пройдут дожди с грозами и усилением ветра до 15-20 м/с.

В целом на большей части республики, несмотря на значительное понижение температуры воздуха в начале мая, ожидается постепенное ее повышение, и к концу недели днем температура составит 13-25 тепла.

На юге, юго-востоке страны значительных температурных колебаний не ожидается, добавил Казгидромет.

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