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О пособиях, пенсии, ПМСП

Флора Левина

Некачественные протезы, отсутствие лекарственных препаратов, реабилитация и помощь многодетным семьям – эти и другие вопросы на встречах с населением области Абай обсудили министр здравоохранения и министр труда и социальной защиты населения.

Сначала глава Минтруда Тамара Дуйсенова встретилась с представителями неправительственных организаций. Собравшимся разъяс­нили нюансы нового социального кодекса, который уже совсем скоро отправится на утверждение в Парламент. Как рассказал председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК Толеген Оспанкулов, новая социальная политика предполагает переход от поддержки отдельных уязвимых категорий граждан к созданию базовых условий для укрепления и развития казах­станской семьи.

– В течение двух лет по поручению Главы государства минис­терство занималось разработкой нового социального кодекса. Была создана рабочая группа, куда вошли представители НПО. Поступило более 1 000 предложений, изучено свыше 50 законов и 200 подзаконных актов. Более чем в 80 законов будут внесены изменения, – сообщил Толеген Оспанкулов.

В частности, речь шла о внедрении цифровой карты семьи; пенсионной политике 2.0, согласно которой в пенсионной системе будут принимать участие государство, работодатель и работник; создании новой политики занятости для исключения безработицы; модернизации систем соцобслуживания путем расширения доступности госсоцуслуг через механизмы государственно-частного партнерства и масштабной цифровизации.

Будет усилена поддержка семей с детьми. Как сообщалось ранее, 50% ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда с 1 января 2024 года будет отчисляться на социальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия. Предусмотрено увеличение срока социальных выплат по уходу за ребенком от года до полутора лет.

Далее представители НПО мог­ли задать волнующие их вопросы напрямую министру труда и социальной защиты населения. Собравшихся волновало неравномерное распределение пенсионных отчислений для инвалидов, а также недоступность государственных порталов для инвалидов по зрению. На часть озвученных вопросов Тамара Дуйсенова ответила на месте, остальные поручила взять на контроль.

– Что касается проблем с дос­тупностью информационных систем и порталов для инвалидов по зрению, вопрос будет решаться. Будут внедряться соответствующие инструменты, использоваться шрифты Брайля. Пилотный такой проект уже был введен… Во всех регионах жалуются на качество товара поставщиков. В итоге если инвалид не согласен с предос­тавленной услугой или получил некачественный товар, он может оставить заявление на портале, чтобы поставщик заменил продукцию или предоставил услугу в положенном объеме. Иначе пос­ледний будет занесен в список недобросовестных пос­тавщиков, – говорила Тамара Дуйсенова.

Министр отметила, что инвалиды, которые работают, но все равно получают минимальную пенсию, могут, если желают, отчислять ежемесячно из своей заработной платы взносы в ЕНПФ. Солидарная пенсия начис­ляется тем, кто начал работать до 1998 года.

– В случае если заработная плата лица с инвалидностью была маленькая, а пособие – высокое, то, конечно, человек будет получать то, что ему выгоднее, – пособие. Но если зарплата была высокая, то, соответственно, человеку выгоднее получать не пособие, а пенсию, – заключила Тамара Дуйсенова.

Также она встретилась и со студентами Shakarim University.

– В области Абай насчитывается более 155 тысяч молодых людей, что составляет 17,4% от общей численности населения. Уровень молодежной безработицы за второй квартал 2022 года составил 2,6%, численность безработного населения в возрасте 18–28 лет – две с половиной тысячи человек. Сегодня в области, согласно национальному проекту, трудоустроено 2 779 человек, из них 1 291 – на постоянные рабочие места, – сказала министр.

Не менее насыщенными были рабочие часы у министра здравоохранения Ажар Гиният. Посетив несколько объектов здравоохранения, она встретилась с населением и журналистами.

– Я провела прием граждан, встретилась с медицинскими работниками, посетила больницу в Аягозе, центр ядерной медицины и онкологии, областной перинатальный центр, инфекционную больницу, центр фтизиопульмонологии. Сегодня в стране реализуется большой проект по доступной медицинской помощи. Во всех мед­учреждениях внедряются новые технологии. Большое внимание уделяется развитию медицины в регионах, чтобы пациенты могли решать свои проблемы на месте, – рассказала Ажар Гиният.

Большинство вопросов касалось первичной медико-санитарной помощи. В настоящее время большая часть населения стала в этом вопросе предпочитать частные клиники государственным.

– Первичная медико-санитарная помощь – это основное звено здравоохранения, наша база. Большое внимание в госпрограммах и национальном проекте уделяется как раз развитию ПМСП. В настоящее время мы развиваем службу поддержки пациентов, куда они могут обращаться с предложениями и вопросами. Специалисты должны решать их здесь и сейчас. Мы поручили открыть такие службы при всех медучреждениях, – сказала министр здравоохранения.

Жителей региона интересовали вопросы трудоустройства молодежи в медучреждения. Ажар Гиният отметила необходимость поддержки желающих поступить на медицинские специальности.

– Сегодня средние медработники обучаются в каждой области. Ежегодно в колледжах размещается госзаказ. Все эти госзаказы должны быть целевые. Нужно искать одаренных детей среди жителей сел, которые хотят стать медицинскими работниками. Их нужно поддерживать, обучать за счет местного бюджета. Если будет необходимость готовить их на республиканском уровне, мы поможем и поддержим, – заверила Ажар Гиният.

Министр здравоохранения также добавила, что новым облас­тям будет оказана поддержка со стороны Правительства в сфере строительства медицинских объек­тов. Она отметила удручаю­щее состояние областной детской инфекционной больницы и сообщила, что учреждение скоро будет переведено в новое здание фтизиопульмонологии на 200 коек.

В заключение министр здравоохранения сообщила, что в следующем году медработников ждет повышение заработной платы. Врачам поднимут ее на 30%, среднему и младшему медперсоналу – на 20%.

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