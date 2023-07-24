О пожарах и не только

Об этом во время поездки в регион проинформировал министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов. Напомним, знакомство главы ведомства с областью началось в начале июня, когда бушевал лесной пожар. Но на этот раз разговор был не только об этой природной стихии.

Как отметил Сырым Шарип­ханов, в этом году спасено в 2,5 раза человек больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом в регионе зарегистрировано свыше пятисот чрезвычайных ситуаций. Основную долю происшествий составляют бытовые и производственные пожары – порядка 90%, их наибольшее количество приходится на отопительный период.

– Пользуясь случаем, призываю местное население провес­ти очистку печей и дымоходов перед отопительным сезоном. Также обращаюсь к местным исполнительным органам: необходимо завершить мероприя­тия по подготовке котельных к отопительному периоду, – предупредил Сырым Шарипханов.

В отопительный период важно не допустить гибели людей при пожарах. К слову, число погибших от пожаров в жилом секторе в республике в результате проведенных профилактических работ было снижено на 6%. Не допущен их рост и в области Абай.

– Спланированная профилактика в этом направлении дает результаты. При проведении совместных рейдов выявляется социально уязвимая категория населения. И уже местными исполнительными органами они берутся на учет. Всего по области свыше семи тысяч семей данной категории. Им оказывается адресная помощь в закупке угля, ремонте печей, отопительных систем и по нашей рекомендации устанавливаются пожарные датчики. Всего в регионе установлено свыше 750 датчиков. В предстоящий отопительный период их чис­ло увеличится еще более чем на тысячу единиц, – рассказал Сырым Шарипханов.

Он отдельно остановился на основных причинах гибели граж­дан. И это не только неосторожное обращение с огнем, курение в постели в нетрезвом состоянии, но и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и печей, а также газовых баллонов.

В своем выступлении Сырым Шарипханов проанонсировал открытие двух пожарных постов в Бескарагайском районе. До 2025 года в регионе запланировано создание еще 14 таких постов. Дополнительно в населенных пунктах, где отсутствуют пожарные подразделения, в альтернативном порядке функ­ционируют свыше 150 добровольных формирований и более 50 пожарных постов, которые оснащены необходимой техникой и средствами тушения пожаров.

Отдельной темой для обсуж­дения стал вопрос безопасности на воде.

– Большая часть водоемов области Абай являются небезопас­ными для купания. По региону определено только восемь разрешенных мест, из них четыре коммунальных пляжа в городе Семее, на озерах Алаколь и Шошкалы. Безусловно, этого недостаточно для местного населения и туристов, – сказал Сырым Шарипханов.

Глава ведомства обратил внимание местных исполнительных органов на необходимость увеличения безопасных мест для купания, создания стацио­нарных бассейнов.

Остановился министр и на вопросах сейсмической безопас­ности региона. В области Абай землетрясениям подвержены свыше 50 населенных пунктов в восьми районах. В них проживает более 450 тыс. человек. В рамках Дорожной карты по сейсмической безопасности в селах Карауыл и Бестерек установлены сейсмодатчики, разработана областная карта детального сейсмического райо­нирования. Также в области функционируют семь сейсмических станций. Для обучения населения правильному поведению при землетрясениях ежегодно проводятся сейсмотренировки. Говоря о сейсмической безопас­ности, министр по ЧС предложил главе региона провести инвентаризацию жилищного фонда и паспортизацию объектов для последующего их сейсмоусиления.

Также Сырым Шарипханов призвал представителей предприятий соблюдать требования промышленной безопасности. За первое полугодие сотрудниками департамента промышленной безопасности региона обследовано свыше 50 объектов, выявлено более 250 нарушений.

После встречи с населением министр встретился с личным составом подразделений ДЧС области Абай и сделал акцент на необходимости четкого выполнения функций, возложенных на органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, ответил на вопросы, интересующие спасателей. Сырым Шарипханов наградил особо отличившихся сотрудников местных исполнительных органов, органов гражданской защиты и войсковой части 68303 медалями и грамотами за проявленную отвагу при ликвидации лесного пожара.

Также он посетил пожарно-технический центр при Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области Абай, где ознакомился с историей пожарной охраны региона. По традиции министр оставил памятную запись в книге почетных гостей.

Посещение главой МЧС пожарной части № 5 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области Абай началось с возложения цветов к мемориалу погибшим при исполнении служебного долга пожарным – Валерия Белоножко и Рахымгали Икенова. Министр ознакомился с техническим вооружением и состоянием служебных помещений части, посетил специализированный спортивный комплекс для занятий личного состава. Также Сырым Шарипханов встретился с солдатами срочной службы и офицерским составом войсковой части 68303. Главе МЧС было продемонстрировано новое оборудование и снаряжение для проведения аварийно-спасательных работ.