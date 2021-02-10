О развитии культуры благотворительности в Казахстане высказалась Аида Балаева
Жанат Тукпиев
Закон "О благотворительности" способствовал увеличению объема благотворительных инвестиций в 4 раза. Об этом на открытии "Марафона добрых дел" сообщила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает Kazpravda.kz.
По информации Аиды Балаевой, сегодня на повестку поставлен вопрос стимулирования как волонтерской, так и благотворительной деятельности.
"С этой целью ведется законотворческая работа, где учтены такие льготы, как внедрение волонтерских часов в трудовом стаже при поступлении в вузы и колледжи, а также страхование волонтеров", – сказала министр.
Аида Балаева напомнила, что в целях системного развития культуры благотворительности был принят Закон "О благотворительности".
"Это способствовало увеличению объема благотворительных инвестиций в 4 раза, а участия населения в онлайн-благотворительности – в 3 раза", – отметила она.
В заключение Балаева добавила, что в настоящее время по поручению Президента разрабатываются поправки, прописывающие понятные и эффективные правовые механизмы.
Напомним, в столице стартовал "Марафон добрых дел" с участием доноров и меценатов. Необходимо отметить, что инициатива проведения "Марафона добрых дел" принадлежит Главе государства Касым-Жомарту Токаеву.
На церемонии закрытия Года волонтера в Казахстане он предложил на общенациональном уровне организовать "Марафон добрых дел".